انطلاق «بطولة المغيرة لصيد الكنعد»

المصدر: (الظفرة - وام)

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، تنطلق في 7 يناير الجاري «بطولة المغيرة - المحطة الثانية» ضمن منافسات «بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد للرجال والنساء» بدورتها الثانية، التي تنظمها لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي وتستمر حتى 16 يناير الجاري.

وخصصت بطولة المغيرة 20 جائزة قيّمة للفائزين بالمراكز الأولى بقيمة تبلغ 680 ألف درهم، موزعة على 10 جوائز لفئة الرجال و10 جوائز لفئة النساء.

وشهدت «بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد للرجال والنساء» بدورتها الثانية توسعاً كبيراً من حيث المسابقات والجوائز لتتضمن بطولات «دلما، المغيرة، الظفرة الكبرى»، وقد خصصت 60 جائزة لمختلف البطولات بقيمة تتجاوز الـ 2 مليون درهم موزعة على فئتي الرجال والنساء.

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