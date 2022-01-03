تتويج الفائزين بـ «دولية الشارقة للسلة»

المصدر: (الشارقة - وام)

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اختتم مجلس الشارقة الرياضي في خورفكان بطولة الشارقة الدولية لكرة السلة للشباب، التي نظمها بالتعاون مع أكاديمية «جام»، بمشاركة 23 فريقاً، تمثل الإمارات ومصر ولبنان والهند والأردن وإسبانيا وصربيا.

حضر المباريات النهائية للبطولة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبد اللطيف ناصر الفردان نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة السلة، والدكتور راشد خميس النقبي رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان، ويوسف يعقوب المنصوري مدير الأكاديمية البحرية، وسالم النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان وإبراهيم سعيد الدرمكي رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن.

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