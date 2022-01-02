شطرنج الإمارات الـ 18 عالمياً

المصدر: دبي - وام

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أنهى لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة للشطرنج، الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن، مشاركته في بطولة العالم للشطرنج السريع لعام 2021، التي أقيمت البطولة في وارسو بالمركز 18، برصيد 8.5 من 13 جولة، شارك في البطولة 175 لاعباً من 45 دولة، يعدون نخبة اللاعبين على مستوى العالم، وجميعهم من حملة الألقاب الدولية.

أقيمت البطولة بالنظام السويسري، وكانت مشاركة لاعبنا سالم عبد الرحمن مميزة، من حيث النتيجة النهائية، والمشاركة في أهم بطولة من بطولات العالم للشطرنج السريع، محققاً الفوز في 7 جولات والتعادل في 3 جولات فيما خسر 3 جولات، وأحرز الأوزبكي نادر بيك عبدالستاروف المركز الأول للبطولة برصيد 9.5 متساويًا مع الروسي نيبومانتشي صاحب المركز الثاني والنرويجي بطل العالم ماجنس كارلسن الحائز على المركز الثالث والأمريكي كاروانا،الرابع.

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