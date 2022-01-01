ترحيل 3 سباقات في مهرجان ولي عهد دبي للقدرة بسبب الأحوال الجوية

المصدر: دبي-علي الظاهري

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اعلن نادي دبي للفروسية عن ترحيل مواعيد 3 سباقات في مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة الذي كان مقرراً ان ينطلق يوم الاثنين المقبل في مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، وكشف النادي في بيان له انه

نظرا للتغيرات في الاحوال الجوية والذي نتج عنه تأثر مسارات السباق فقد تقرر ترحيل السباقات كما هو مبين ادناه: سباق السيدات يوم الاحد بتاريخ 9 يناير وسباق الإسطبلات الخاصة يوم الاثنين بتاريخ 10 يناير وكأس اليمامة للقدرة يوم الثلاثاء بتاريخ 11 يناير بينما سيقام كأس ولي عهد دبي للقدرة في نفس التاريخ المقرر مسبقا يوم السبت الموافق 8 يناير.

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