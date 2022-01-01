شرطة أبوظبي تختتم مشاركتها بمهرجان «تل مرعب»

المصدر: الظفرة - البيان الرياضي

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اختتمت شرطة أبوظبي مشاركتها في تأمين فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2022م «تل مرعب» والتي تضمنت تكثيف الدوريات وتنظيم الحركة المرورية على الطرق والتقاطعات المؤدية إلى موقع المهرجان وتعزيز التوعية المرورية، وتوجيه المشاركين بالالتزام بالسلامة العامة، والسرعات المحددة وقانون السير.

وشاركت مديرية شرطة منطقة الظفرة بدوريات رمال والتي تتميز بسهولتها في التحرك بالمناطق الرملية وفريق مرصاد «دراجات شرطة أبوظبي الرملية» وأيضاً توفير طائرة إسعاف من إدارة طيران شرطة أبوظبي لتوفير أقصى درجات السلامة والأمان للزوار ووزعت دورية التثقيف برشورات التوعية على الجمهور.

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