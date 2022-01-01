الاتحاد الدولي للجودو يعتمد «أبوظبي غراند سلام» ضمن أجندة 2022

المصدر: أبوظبي - وام

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اعتمد الاتحاد الدولي للجود (IJF) إقامة بطولة أبوظبي غراند سلام للجودو، خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر المقبل في العاصمة أبوظبي، وذلك ضمن أجندة بطولاته في الموسم الرياضي 2022، التي تتضمن إقامة 15 بطولة غراند سلام للجائزة الكبرى للجودو.

ووافق المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي بالإجماع على رسالة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، التي عرضت عليه من قبل ناصر التميمي أمين السر العام لاتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو.

ويتضمن برنامج الاتحاد الدولي للجودو خلال عام 2022 تنظيم 15 بطولة غراند سلام للجائزة الكبرى للجودو، بداية من بطولة أوديفيلاس البرتغالية في 28 يناير الجاري، والتي من المقرر أن تشهد تعديل بعض مواد التحكيم استعداداً لدورة باريس الأولمبية 2024 بعد عامين، التي ستبدأ تصفياتها المؤهلة اعتباراً من مايو المقبل.

ويعقبها في شهر فبراير المقبل إقامة بطولتي باريس الفرنسية، وتل أبيب الإسرائيلية، وتحتضن مدينة تيبليس الجورجية البطولة الرابعة في مارس المقبل، وفي أبريل تقام بطولة أنتاليا التركية، ويشهد شهر مايو إقامة بطولة غراند سلام كازان الروسية، وفي الشهر نفسه تقام بطولة دوسلدورف الألمانية.

وفي النصف الثاني من العام الجاري وتحديداً في النصف الثاني من يونيو 2022 ستكون عودة بطولات الغراند سلام لمدينة أولان باتور المنغولية بناء على الاتفاق، الذي تم في أبوظبي على هامش بطولة عيد الاتحاد «الخمسين» في نوفمبر الماضي.

وتستضيف العاصمة المجرية بودابست بطولة شهر يوليو، وتعقبها في أغسطس بطولة طشقند عاصمة أوزبكستان، وفي الشهر نفسه تشهد سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك الظهور الأول لبطولات غراند سلام للجودو، وفي سبتمبر تقام بطولة زغرب الكرواتية، ثم يأتي الدور على بطولة أبوظبي الجائزة الكبرى للجودو في أكتوبر المقبل، في حين تحدد الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل موعداً لإقامة بطولة باكو عاصمة أذربيجان، وسيكون ختام بطولات 2022 غراند سلام للجودو في طوكيو اليابانية، وتحديداً في 26 نوفمبر المقبل.

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