ختام مثير لمهرجان تل مرعب

المصدر: الظفرة - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت منافسات الختام لمهرجان ليوا الدولي تل مرعب 2022 في اليوم الختامي للمهرجان تكريم الأوائل والأبطال في مختلف منافسات وتحديات وبطولات المهرجان الذي انطلق منذ السادس عشر من ديسمبر الماضي واختتم الجمعة بمنافسات صعود التل وسط حضور جماهيري كبير وغفير تجاوز الـ 20 ألف متفرج ومشارك في المهرجان.

وجاءت منافسات اليوم الختامي مليئة بكل إثارة من خلال مشاركة 6 فئات في محاولة الوصول لأرقام قياسية ففي فئة توربو 6 سلندر حقق المركز الأول جبر حسن الزعابي من الإمارات بـ 6.305 ثوان في حين حل ثانياً عبد الله الدهماني بـ6.611 ثوان وتمكن من تحقيق المركز الثالث ماجد عبدالله بـ7.192 ثانية، وفي فئة غاز 6 سلندر حقق المركز الأول ماجد عبد الله ب6،231 ثانية وحل في المركز الثاني عبدالله إسماعيل بـ6.234 ثوان وحل في المركز الثالث خالد عبد الله بـ6.337 ثوان.وكانت الإثارة من خلال فئة توربو 8 سلندر والتي حقق من خلالها أفضل زمن المتسابق يوسف محمد آل علي بزمن وقدره 6.776 ثوان وحل في المركز الثاني إبراهيم الشنيفي من السعودية بزمن وقدره 6.791 ثوان وحل في المركز الثالث عبد الرحمن حمد الهلال من السعودية بزمن وقدره 7.794 ثوان.

وفي الفئة المفتوحة حل في المركز الأول محمد ضيف الله بزمن وقدره 5.912ثوان وحل في المركز الثاني خالد الرفاعي بزمن وقدره 6.275 ثوان وثالثاً إبراهيم الشنيفي بزمن وقدره 6.516 ثانية، وفي فئة الهايلوكس أحرز أفضل زمن عبد العزيز الشنيفي بزمن وقدره 5.500 ثوان وجاء في المركز الثاني محمد النعيم بزمن وقدره 5.977 ثوان وحل ثالثاً حسام محمد بن عون ب6.244 ثوان وجميعهم من السعودية، وفي آخر فئات اليوم فئة غاز 8 سلندر تفوق في المركز الأول مشعل الخالدي بزمن وقدره 5.610 ثوان وجاء في المركز الثاني يوسف آل علي بزمن وقدره5.825 ثوان وخالد عبد الله راشد بزمن وقدره 5.882 ثوان.

تحديات

وشهد آخر يومين من البطولة تحدياً قوياً بمشاركة أكثر من 60 سيارة في صعود الفئات للتل ومحاولة تحقيق الأرقام القياسية، وتوج الفائزين عبد الله بطي القبيسي رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي وبخيت عشير المزروعي عضو مجلس إدارة النادي وحمدان المزروعي مدير المهرجان.

وهنأ عبد الله بطي القبيسي القيادة الرشيدة على نجاح وتفوق مهرجان ليوا الدولي تل مرعب 2022 ووصول كافة الفعاليات من خلاله إلى درجة عالية من النجاح الفني ومن مختلف النواحي وقال: زيادة عدد أيام المهرجان هي فكرة لاقت النجاح والاستحسان، وكانت الأجواء في المنطقة متميزة وقوية من ناحية كثافة الأحداث والفعاليات وتنوعها أيضاً عبر مختلف الأيام، أوجدنا في منطقة الظفرة وفي تل مرعب تحديات شبابية اجتذبت جمهوراً كبيراً من المشاركين ومن المتفرجين على مدار الأيام الماضية، وكان الختام الأجمل بصعود التل والمنافسة القوية التي شهدناها مع المحترفين والمغامرين آخر يومين.

وكشف القبيسي عن خطة ودراسة اللجنة المنظمة لزيادة عدد أيام المهرجان في النسخة المقبلة من المهرجان في 2023 لا سيما مع النجاح الساحق الذي رافق المهرجان هذا العام والتطور الكبير لفعالياته وأيضاً الإقبال الجماهيري، وهنأ القبيسي كل شركاء النادي في النجاح ومن صنع مع نادي ليوا الرياضي التفوق الكبير للمهرجان في هذه النسخة مؤكداً أن تميز وقوة مهرجان ليوا دوماً تنبع من التعاون الكبير بين الجهات المختلفة في تنظيم المهرجان.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز