دورة لمدربي بناء الأجسام 8 الجاري

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنظم أكاديمية IFBB لبناء الأجسام واللياقة البدنية في دبي دورة المستوى الأول للمدربين والمدربات يومي 8 و9 الجاري في فندق تايم بلازا بدبي، ويحاضر فيها وليد عبد الكريم كبير المحاضرين، والدولي سالم سعيد، فيما اختتمت أخيراً دورة المستوى الرابع (أون لاين) التي نظمتها الأكاديمية، بمشاركة مميزة من داخل وخارج الدولة، وأقيمت تحت إشراف العقيد عبد الكريم سعيد رئيس الأكاديمية سفير الاتحاد العربي لبناء الأجسام، وأدارها جاسم اشكناني مدير الشؤون الإدارية، وحاضر فيها صلاح طاهر العامري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز