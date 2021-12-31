31 لاعباً في معسكر المبارزة في القاهرة

المصدر: القاهرة - البيان الرياضي

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يختتم منتخبنا الوطني للمبارزة للشباب والناشئين معسكره الخارجي المغلق بالمركز الأولمبي في القاهرة، الأحد المقبل، بمشاركة 31 لاعباً في الأسلحة الثلاثة الايبيه والفلوريه والسابر للشباب استعداداً للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها بطولة العالم للشباب والناشئين التي تستضيفها دبي، أبريل المقبل، ويشمل المعسكر إقامة العديد من المباريات التنافسية مع المنتخب المصري بهدف تطوير مهارات اللاعبين، كما تم تخصيص عدة محاضرات لتهيئة اللاعبين نفسياً قبل وأثناء المنافسات.

وأكدت الدكتورة هدى المطروشي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للمبارزة، أن المعسكر ثمرة اتفاقية التعاون بين الاتحادين الإماراتي والمصري للمبارزة، وهو ثالث معسكر مشترك مع المنتخب المصري، وقالت: المعسكر يأتي ضمن خطة الإعداد لمنتخبنا الوطني، والذي اعتمدها مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، وتهدف إلى الإعداد المتدرج للاعبين وتجهيزهم للمشاركات الدولية.

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