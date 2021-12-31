تعاون بين «الشارقة الرياضي» واتحاد القوى

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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بحث مجلس الشارقة الرياضي مع اتحاد ألعاب القوى، التعاون المشترك بما يقود إلى تطور اللعبة ورفع مستوى اللاعبين، كما تم بحث الخطط المستقبلية، ومجالات الاستفادة من إمكانيات ومنشآت الشارقة.

جاء ذلك خلال استقبال عيسى هلال، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، لوفد اتحاد ألعاب القوى، برئاسة اللواء الدكتور محمد عبد الله المر، وبحضور كل من ناصر محمد بن عاشور الأمين العام، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، سهيل سالم سويدان رئيس اللجنة المالية، وراشد ناصر آل علي رئيس لجنة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، وفيصل أحمد الخميري رئيس لجنة الحوكمة والاستراتيجية، وعلي حسن غزوان رئيس لجنة المنتخبات، ومحمد عبيد الحصان رئيس قسم الألعاب الجماعية بإدارة شؤون الرياضة والتطوير بالمجلس.

وأكد عيسى هلال أن المجلس حريص على التعاون مع مختلف الاتحادات، ودعمها لتحقيق رسالتها تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقال: تمت مناقشة العديد من الأفكار والمقترحات الخاصة بالتطوير، وتوسيع قاعدة اللعبة، ورفع مستوى اللاعبين، وكيفية استثمار البنية التحتية المتميزة لمرافق ومنشآت الإمارة.

وأكد الدكتور محمد عبد الله المر أن الأيام المقبلة ستشهد ترجمة ميدانية للأفكار والمقترحات التي تم بحثها.

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