«معسكر الأمل» نواة منتخب «الطاولة» للأشبال والناشئين

المصدر: دبي - ايهاب زهدي

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اختتم معسكر الأمل لفئة البراعم والناشئات لكرة الطاولة، بمشاركة 15 لاعباً ولاعبة، وتولى تدريب الناشئات شيماء عبد العزيز، بمعاونة الإدارية أسماء البلوشي، وأدت اللاعبات تدريبات مشتركة ومباريات ودية، مع شباب الأهلي والنصر.

وضم الفريق، شيخة سلطان، فاطمة سلطان، مريم سلطان، هند سلطان ورحمة حسن من نادي العروبة، فيما درب فريق البراعم، إسلام مطاوع، وعاونه الإداري أحمد الحمادي، وضم كل من يوسف الحواي وسعيد المرزوقي «النصر»، وناصر متعب وراشد هلال «الوصل»، وأحمد سعيد ومحمد سعيد «الشارقة»، ومحمد سلطان وعلي صالح «العروبة»، وتولى تدريبهم إسلام مطاوع، وعاونه الإداري أحمد الحمادي.

واكد أحمد البحر مدير المنتخبات، بأن تجمع البراعم مواليد 2010 وما بعدها، بداية تكوين منتخب وطني لهذه الفئة، وتم اختيار اللاعبين من خلال بطولة مصغرة اشترك فيها 33 لاعباً من أندية الدولة، وقام الجهاز الفني للمنتخب، باختيار أفضل العناصر للمشاركة في المعسكر، ليتم إعدادهم ليكونوا نواة للمنتخب الوطني للأشبال والناشئين.

وأوضحت المهندسة مجد البلوشي، رئيس لجنة تطوير كرة الطاولة النسائية، أن المعسكر والمباريات الودية للاعبات، تساهم في منحهن الخبرة وإعدادهن للمنافسات المختلفة، وقالت: نأمل في إعداد جيل يستطيع المنافسة على الألقاب الخليجية والعربية، ويشارك بقوة في المنافسات الدولية.

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