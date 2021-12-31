حفل افتراضي لتكريم أبطال آسيا لـ«شطرنج أصحاب الهمم»

المصدر: أبوظبي - وام

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نظم الاتحاد الآسيوي للشطرنج حفلاً افتراضياً لتكريم أبطال بطولة آسيا الفردية للشطرنج لأصحاب الهمم، حضر الحفل ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، وهشام الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، والألماني توماس لوثر رئيس لجنة أصحاب الهمم بالاتحاد الدولي للشطرنج، والأسترالي جيمي كونرو رئيس لجنة أصحاب الهمم بالاتحاد الآسيوي.

وفاز الإيراني ارمن رحمت بور بالمركز الأول في بطولة الرجال يليه شي لوو من ماليزيا ثانياً، وفازت الهندية كانشيري ار بي بالمركز الأول ببطولة السيدات وجاءت داريا كودايانزاروفا من قيرغيزستان بالمركز الثاني وتلتها سوكانا معروفا أزاد من بنغلاديش. أشرف على تحكيم البطولة الخبير والمحاضر الدولي الإماراتي مهدي عبد الرحيم رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي للشطرنج ورئيس لجنة القوانين بالاتحاد الدولي للشطرنج.

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