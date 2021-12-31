أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة.. نجاحات تعزز مكانة المرأة

المصدر: أبوظبي - وام

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نجحت أكاديمية فاطمة بنت مبارك خلال عام 2021، وبتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، ومتابعة من الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، في أن تصبح الداعم الأول والرئيسي لرياضة المرأة بالدولة، وساهمت في تعزيز مكانة المرأة، من خلال توفير أفضل بيئة للأنشطة المجتمعية والتنافسية، تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الخمسين.

وشهد عام 2021 وبناءً على توجيهات «أم الإمارات» ورعايتها، إطلاق العديد المنافسات والمبادرات وتنظيم البطولات الرياضية بداية بكأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز«في نسختها الثامنة والتي رسخت مكانة أبوظبي كعاصمة للرياضات الدولية ووجهة لعشاق ومحبي رياضة قفز الحواجز والفروسية.

وأقيمت»النسخة الثانية من بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للبولينج للسيدات«، و»سباق أكاديمية فاطمة بنت مبارك للجري«في نسخته السابعة، وبطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرماية، فضلاً عن بطولة أبوظبي للرياضات النسائية، التي شملت مجموعة متنوعة من الرياضات المختلفة مثل الشطرنج، والرماية، وكرة السلة، وكرة الطائرة وسباق الجري.

وأطلقت خلال العام بطولات أقيمت للمرة الأولى مثل»بطولة الكارتينج«تماشياً مع رغبات السيدات اللاتي يفضلن هذا النوع من الرياضات، علاوة على مجموعة أخرى من الفعاليات والندوات التعليمية والتثقيفية، بالإضافة إلى مؤتمرات وورش عمل افتراضية ثقافية وتشجيعية للمرأة، تمثلت في جلسات حوارية ملهمة عن الرياضة وأهميتها تم خلالها استضافة مجموعة من الشخصيات القيادية المعروفة.

وتم تخصيص برنامج رياضي يستعرض مسيرة اللاعبات الإماراتيات والملهمات بعنوان»حياكم"، جددت من خلاله أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية الأمل والهمة في نفوس كل الفتيات والسيدات في مجتمع الإمارات.

ومن منطلق الإيمان بالمرأة وقدراتها أكدت الأكاديمية ضرورة توفير برامج التمكين عن طريق إقامة معسكرات تدريبية للفرق الرياضية، مثل فرق نادي أبوظبي للسيدات لكرة السلة، وكرة الطائرة، وفارسات الأكاديمية، ويعد ذلك إضافة مميزة لاستراتيجيتها في إطار السعي الدائم إلى تشجيع الفتيات على ممارسة الرياضة بشكل احترافي.

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