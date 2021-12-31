كما جرت العادة.. بوتين ولوكاشنكو يخوضان مباراة في الهوكي على الجليد (فيديو)
ت + ت - الحجم الطبيعي
بعد محادثات دامت لمدة ثلاث ساعات في مدينة سان بطرسبرغ الروسية يوم أول أمس الأربعاء، خاض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو مباراة في رياضة الهوكي على الجليد.
ودخل الرئيسان إلى الحلبة وهما يرتديان الزي الرياضي باللون الأبيض.
وفاز فريق الرئيسين على الفريق المنافس بـ18 هدفا مقابل 7 أهداف، وفق قناة "يورونيوز".
كما جرت العادة.. #بوتين و #لوكاشنكو يخوضان مباراة في الهوكي على الجليد (فيديو)https://t.co/L9XSy2YCio#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/lNTtktbNxS— البيان الرياضي (@AlBayanSports) December 30, 2021