بيان سعودي حول حادث رالي داكار

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أصدرت وزارة الرياضة السعودية بيانًا بخصوص وقوع حادث لفريق العمل المساند لأحد سائقي رالي داكار.

ونشر حساب وزارة الرياضة عبر "تويتر" بيانًا جاء فيه: "تود وزارة الرياضة الإيضاح أنه وقع صباح أمس الخميس، حادث لسيارة فريق العمل المساند لأحد السائقين المشاركين في سباق رالي داكار 2022 وكان يستقلها خمسة أشخاص (من الجنسية الفرنسية).

وأضاف البيان: "أصيب أحدهم وجرى نقله إلى أحد مستشفيات محافظة جدة لتلقي العلاج اللازم، وهو بحالة مطمئنة بحمدالله، بينما لم يتعرض البقية لأية إصابات، وقد باشرت في حينه الجهات المعنية إجراءاتها للإحاطة بتفاصيل الحادث".

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