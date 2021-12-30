جوجيتسو الإمارات.. إبداع ومواهب جديدة في 2021

المصدر: أبوظبي ـ البيان الرياضي

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أصدر اتحاد الإمارات للجوجيتسو تقريراً عن أبرز بطولاته المحلية والقارية والعالمية والإنجازات التي تحققت على مستوى نشر وتطوير اللعبة في عام 2021، وعلى مستوى حصد الميداليات على كافة المستويات، والتي بلغت 71 ميدالية ملونة بين قارية وعالمية لمنتخبات الرجال والسيدات وألقى التقرير الضوء على نجاح الإمارات في استضافة 4 بطولات قارية وعالمية بإجمالي 9 آلاف لاعب ولاعبة. ونجاح أبوظبي في ترسيخ ريادتها لساحة الجوجيتسو العالمية واستقطابها لنجوم اللعبة عبر تنظيم نسختين من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في أبريل ونوفمبر من عام 2021، وبطولتي آسيا والعالم للجوجيتسو في سبتمبر ونوفمبر 2021، فيما بلغ مجموع الجوائز النقدية لمختلف البطولات بأجندة الفعاليات المحلية لموسم 2021، خمسة ملايين درهم ، ما عزز إقبال اللاعبين والأندية على المشاركة في البطولات المحلية، وحصد أبطالنا 71 ميدالية ملونة خلال الموسم، كما تم تنظيم 4 بطولات قارية وعالمية في عام واحد، بالإضافة إلى بطولات محلية بمواصفات دولية مع تركيز استثنائي على برامج اكتشاف المواهب .

دعم

وأكد محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو أن كل النجاحات والإنجازات في 2021 تحققت بفضل الدعم الكبير والتوجيهات المباشرة من القيادة الرشيدة والتي تصب جميعها في تطوير رياضة الجوجيتسو، وتوفير كل المقومات التي تمّكن الإمارات من صناعة جيل جديد من المواهب والأبطال القادرين على المنافسة واعتلاء منصات التتويج العالمية.

وأكّد الظاهري أن عام 2021 كان عام التفوق وتحطيم الأرقام القياسية، حيث شكّلت أبوظبي محطّة أساسية للآلاف من محترفي الجوجيتسو الذين توافدوا إليها من كل أنحاء العالم للتنافس على أغلى الألقاب العالمية التي تعتبر قاعدة أساسية تستند عليها مسيرتهم الاحترافية، مشيراً إلى أن أبرز المكاسب ، هو ظهور جيل جديد من المواهب التي ستبنى عليها الآمال للعقد القادم، وسيكون بالتأكيد قادرا على تمثيل المنتخبات بفئاته العمرية المختلفة وترجمة رؤية الاتحاد، إلى إنجازات على أرض الواقع من خلال ترسيخ ريادة جوجيتسو الإمارات عالمياً، وموقع أبوظبي كموطن للعبة وعاصمة للقرار وتحقيق الأهداف العالمية لهذه الرياضة.

رصيد وافر

حقّق نجوم المنتخب الوطني إنجازاً رائعاً خلال منافسات النسخة الخامسة من بطولة آسيا للجوجيتسو التي استضافتها أبوظبي في الفترة من 13 - 16 سبتمبر الماضي ، ونجحوا في إهداء الإمارات 18 ميدالية ملونة بواقع 4 ذهبيات و4 فضيات و10 برونزيات، وفي إنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات المشرفة للدولة، تمّكن المنتخب الوطني من الاحتفاظ بلقب بطولة العالم للجوجيتسو، حيث حقق أبناء وبنات الإمارات 53 ميدالية ملونة بواقع، 18 ذهبية، و16 فضية، و19 برونزية.

تألق بنت الإمارات

وشهد العام 2021 إنجازات فريدة لبنات الوطن لا سيما في بطولة العالم حيث نجحن في تحقيق 9 ذهبيات و8 فضيات و8 برونزيات، ما يمثل إنجازاً فريداً بكل المقاييس، ويعكس التقدم المنشود الذي تحققه الرياضة الإماراتية النسائية وبالأخص على صعيد رياضة الجوجيتسو، وجهود الاتحاد الحثيثة في توفير جميع أشكال الدعم لسيدات الوطن إيماناً بدورهن في المشاركة الفاعلة في تنمية الوطن.

صدارة وتميز

ونجح لاعبو ولاعبات الإمارات في تقديم مستويات عالية خلال منافسات النسخة 12 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي أقيمت في الفترة من 6 ـ 9 أبريل 2021، وحصدوا 22 ميدالية ملونة في الحزامين الأزرق والبنفسجي، بواقع 6 ذهبيات و11 فضية و5 برونزيات ليحلوا في المرتبة الأولى في الترتيب العام للبطولة.

إنجاز تاريخي

ومن أبرز مكتسبات الموسم هو نجاح البطل الإماراتي عمر الفضلي في الفوز بالميدالية الذهبية في منافسات المحترفين لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو لفئة 62 كلغ. وكنتيجة لهذا الإنجاز تقّلد الفضلي الحزام الأسود ليكون من بين أصغر اللاعبين المحترفين الذين ينالون هذا الشرف.

ومن بين المكاسب العديدة التي تمخضت عن الموسم الرياضي 2021 ، إنجاز البطل زايد الكثيري الذي تمكن من تدوين اسمه في سجلات جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي بدورتها الحادية عشرة، عن فئة الرياضي المحلي المتميز لتحقيقه ثلاث ميداليات ذهبية في بطولات عالمية في الموسم الماضي.



بطولات محلية بمواصفات عالمية



وحفلت أجندة اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالعديد من البطولات والمسابقات المحلية خلال الموسم، وكان التنظيم المتميّز للجولة الختامية من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو في شهر ديسمبر خير دليل على نجاح الموسم الاستثنائي، فيما برزت مجموعة من النجوم والمواهب الصاعدة التي تمثل أبرز المكتسبات للمستقبل.

وشهد الموسم 2021 إضافة العديد من التعديلات التي خدمت بشكل خاص المنتخبات الوطنية، مع إضافة جولتين جديدتين إلى الجولات الثلاثة لكل من بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو وبطولة أم الإمارات للجوجيتسو، لتصبح خمس جولات لكل بطولة. ومع هذا التعديل، قرر الاتحاد تعديل اسم البطولتين ليصبح دوري كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو، ودوري أم الإمارات للجوجيتسو، ناهيك عن إضافة فئة السيدات لأول مرة ضمن منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو، والتي عزّزت من القيمة الفنية للبطولة الأغلى على الساحة المحلية.

كما شهد الموسم إطلاق بطولة الإمارات الوطنية للجوجيتسو، كإضافة مهمة جديدة لموسم الجوجيتسو، وتعتمد البطولة النظام الفردي، فيما تمنح نقاطاً مضاعفةً للمشاركين، الأمر الذي يعزز المنافسة الشريفة بين اللاعبين، ويدفعهم لبذل المزيد من الجهود.

وانطلاقا من إيمانه بأهمية دور البراعم والأطفال في رفد مسيرة تطور جوجيتسو الإمارات خلال الأعوام القادمة، خصّص الاتحاد ثلاث بطولات تنشيطية للصغار، حظيت بإقبال كبير على المشاركة وتخطت حدود التطلعات ما يبرز الشعبية الكبيرة التي باتت تحظى به هذه الرياضة، وبما ينسجم مع رؤية الاتحاد في الوصول بهذه الرياضة إلى كل أسرة إماراتية.

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