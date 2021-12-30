حسم منافسات العامة مُلاك ببطولة فزاع للصيد بالصقور غداً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تختتم غداً منافسات فئة العامة مُلاك في بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسية «التلواح»، بإقامة أشواط القرموشة، وينظم المنافسات مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية بدبي، وتشهد مشاركة نخبة من الصقارين الباحثين عن التفوق في الحدث الذي بات أحد أبرز مقاصد هواة هذه الرياضة التراثية العريقة سنوياً.

وتواصلت أول من أمس منافسات العامة مُلاك، بإقامة أشواط فئة بيور جير التي تواصلت منافساتها وسط قوة وندية، فيما اختتمت أشواط جير تبع للعامة مُلاك، وفي شوط جير تبع فرخ الرمز، تفوق راشد المنصوري بالطير «الشهم» بزمن 17,655 ثانية، كما نال المركز الثاني بالطير «شبابي» بزمن 17,700 ثانية، وجاء بالمركز الثالث أحمد عتيق المهيري بالطير «تي 17» بزمن 17,706 ثانية.

وفي شوط جير تبع جرناس الرمز، كسب أحمد عتيق المهيري المركز الأول بالطير «تي 03» بزمن 17,173 ثانية، يليه سلطان راشد المنصوري بالطير «غطرس» بزمن 17,334 ثانية، وجاء ثالثاً عبيد سالم الكتبي بالطير «تي 126» بزمن 17,346 ثانية.

وفي شوط جير تبع فرخ الرئيسي، نال سعيد خليفة الرميثي المركز الأول بالطير «بحلوق» بزمن 18,597 ثانية، يليه ثاني الفلاسي بالطير «حمران» بزمن 18,800 ثانية، وثالثاً سلطان الهاملي بالطير «كحيلان» بزمن 18,865 ثانية.

وفي شوط جير تبع جرناس الرئيسي، نال فهد محمد المنصوري المركز الأول بالطير «جوكر ريد» بزمن 18,482 ثانية، يليه عبيد خليفة الخييلي بالطير «كيفين» بزمن 18,587 ثانية.

وفي شوط جير تبع فرخ النقدي، حقق سالم غانم الزحمي المركز الأول بالطير «لاهوب» بزمن 19,173 ثانية، يليه مطر خلف المنصوري بالطير «واي فاي» بزمن 19,471 ثانية، وثالثاً راشد عبدالله الكويتي بالطير «باسات» بزمن 19,647 ثانية.

إشادة

وأبدى المشاركون حماستهم بأجواء المنافسة، مشيدين بالدور التنظيمي الذي تشهده البطولة بما يكفل لهم حرية الحركة والتنقل مع طيورهم وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لاحتواء فيروس كورونا، وعبر بطي جمعة القبيسي، الفائز في أحد أشواط البطولة، عن سعادته لتواجده للمرة الثانية في البطولة، مشيداً بالجهود التنظيمية التي يقدمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في تشجيع الشباب على ممارسة هذه الرياضة والاستمرار فيها بوصفها جزءاً متأصلاً في جوهر الموروث الإماراتي، مشيراً بأنه كان متوقعاً فوز طيره بنتائج متميزة لما كان يظهره من مستويات جيدة في الأداء خلال التدريبات.

وأضاف: أسعى إلى المشاركة في كأس بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور، وعيني على المركز الأول، معرباً عن تفاؤله في انتزاع اللقب لما يتمتع به من خبرة في تدريب الطيور منذ أكثر من 20 عاماً، حيث يمتلك 6 طيور جاهزة للمسابقات في مختلف الفئات.

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