ختام مهرجان محمد بن زايد للهجن في الذيد

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اختتمت مساء أمس فعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل «الذيد - 2021-2022»، الذي أنهى دورته الحادية عشرة على التوالي، وشهدته مختلف مناطق الدولة. وشملت منافسات المهرجان، الذي أطلق 25 ديسمبر، منافسات سباقات الهجن ومزاينة الإبل والمحالب والسباق التراثي، وضمت سباقات الهجن ومزاينة الإبل فئات «الحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا والحول والزمول»، تنافست خلالها هجن الجماعة في 174 شوطاً لسباقات الهجن، و24 للمزاينة، وأقيمت 4 أشواط للمحالب، و7 للتراثي.

وشهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، منافسات اليوم الأخير التي أقيمت لفئة الحول والزمول لمسافة 8 كلم على أرضية ميدان الذيد، وتابع المنافسات جمع غفير من محبي ومتابعي رياضة الآباء والأجداد.

نتائج

شهدت الرموز المسائية مشاركة كبيرة لملاك الهجن من جميع دول الخليج العربي، وفازت «غيهبان» لحمد راشد غدير الكتبي بناموس الشوط الرئيس الأول، وكسبت سيف الحول المفتوح، وقطعت مسافة السباق في 12:37:1 دقيقة، وطارت «شاهين» لعلياء بنت محمد بالبندقية في شوط الزمول المفتوح بتوقيت بلغ 12:54:9 دقيقة، وفي الشوط الثالث كسبت «رونق» لحمد راشد غدير الكتبي سيف الحول المحليات، بزمن قدره 12:43:5دقيقة، وفي الشوط الرابع وآخر أشواط المهرجان خطف «منهي» لحمد راشد حمد غدير الكتبي المركز الأول وبندقية الزمول المحليات، بزمن قدره 13:04:2دقيقة.

الفترة الصباحية

وأسفرت نتائج الفترة الصباحية عن فوز «بشاير» لسلطان سيف مبارك الكتبي بالشوط الأول، و«مهابة» لمهير علي راشد بالقوم الكتبي بالشوط الثاني، و«سلاب» لعبدالله خلفان علي الرفيسة الكتبي بالثالث، و«شاهين» لسالم راشد دغيش الكتبي بالرابع، و«رهان» لصالح بن نصرة العامري بالخامس، و«ملوح» لمبارك محمد بن نصرة العامري بالسادس، و«هجاج» لسعيد راشد سيف الغفلي بالسابع، و«حكيم» لسعيد راشد مرخان الكتبي بالثامن، و«بشاير» لمطر حمد راعي العامري بالتاسع، و«مشغلة» لمبارك سعيد ضحيه العامري بالعاشر، و«الشهم» لسعيد سليم حربي العامري بالشوط 11، و«غيث» لمسفر عبدالله الرميثي بالشوط 12، و«صدمة» لمحمد عتيق بن زيتون المهيري بالشوط 13، و«هملولة» لطويرش بن حلوس العفاري بالشوط 14، و«مطفية» لمسلم سليم شويرب العامري بالشوط 15، و«هوايل» لمحمد عتيق بن زيتون المهيري بالشوط 16، و«المختبر» لمحمد عتيق بن زيتون المهيري بالشوط 17، و«الذهيبة» لمبارك محمد بن نصرة العامري بالشوط 18.

شكر

قدّم معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، الشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على الدعم الكبير الذي يقدمه سموه للرياضات التراثية كافة، ولرياضة سباقات الهجن على وجه الخصوص، جاء ذلك بمناسبة ختام مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لسباقات الهجن «الذيد 2021 - 2022»، وقال معاليه: المهرجان يمثل مكرمة سنوية لملاك الهجن، ونحن لا نشاهد منافسات للهجن فقط، بل ننظر إلى تلاحم واجتماع بين ملاك الهجن ومن يحل ضيفاً عليهم من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وهنا يتحدد الهدف الرئيس للمهرجانات كافة.

وأكد معاليه أن القيادة تستمر في المسير على نهج الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الحفاظ على الموروث الشعبي، وغرسه في نفوس الأجيال، وقال: المهرجان رسم لوحة تراثية من خلال سباقات الهجن والسباق التراثي ومزاينة الإبل ومنافسة المحالب، مستمراً في حصد النجاحات الواحد تلو الآخر خلال 11 عاماً.

وأضاف: نحن محظوظون بتراث الأجداد الذي حفر في قلوبنا، ونحمل معه راية العرفان والتقدير لكل من أسهم في العلو بهذه الرياضة التراثية وخروجها بما يليق بمكانتها ورقيها، فسباقات الهجن حصيلة نتاج طيب لجهود مضنية التف حولها الجميع من أبناء الإمارات حول أهداف سامية أذابوا عنها الصعاب، وحملوا شعلة الفخر ورقيها.

وأوضح معاليه أن المشاركة الكبيرة على أرضية ميدان الذيد هذا العام جسدت مسيرة حب الملاك لتراثهم، وقال: نحرص على استمراريتها لأنها تمثل عنواناً بارزاً يؤكد العرفان والوفاء لجميع من يسهم في الحفاظ عليها.

مسيرة مستمرة

وأضاف: مسيرة دعم الرياضات التراثية، خصوصاً سباقات الهجن، لاتزال مستمرة، في ظل الاهتمام اللامحدود الذي تولية القيادة الرشيدة لهذه الرياضة من خلال المهرجانات والبطولات المستمرة، لأن الهدف منها يتجسد في المحافظة على إرث الماضي الغني بالنفائس الثمينة، وتعميقه في أذهان الأجيال القادمة، فسباقات الهجن تذكّرنا بالماضي التليد وإنجازات الحاضر وطموحات المستقبل، فهنا نرى أن للهجن مكرمة خاصة وتقديراً تنفرد بهما عن غيرها، وأصبحت سباقاتها عيداً خاصاً للملاك. ورحب معاليه بجميع الملاك الذين توافدوا إلى الذيد هذا العام، وقدم شكره لجميع اللجان التي عملت على نجاح الحدث الكبير.

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