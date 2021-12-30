اتحاد الطائرة يعتمد تشكيل اللجان والمنصوري يترأس «المنتخبات»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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اعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة في اجتماعه برئاسة عبد الله الدرمكي، رئيس الاتحاد تشكيل لجانه، ويترأس لجنة الأحداث الرياضية عبد العزيز السلمان وتضم كلاً من عوض المنصوري ومنصور الكتبي وعلي المانع وعلي بن تميم ونورة الحمر، أعضاء، فيما يترأس لجنة المنتخبات عوض المنصوري وبعضوية كل من عبدالله الدحيل وعبد العزيز السلمان وعلي المانع ونورة الحمر، وتضم لجنة الحكام، الحكم الدولي علي المانع رئيساً، والأعضاء أسامة قرقاش والحكام الدوليين حامد الروسي وإسماعيل محمد ومحمد الدوله وخالد الحنطوبي بجانب بدر حبيب مقرراً، ويترأس لجنة الشاطئية الدكتور باسم حسن النقبي وتضم علي مصبح ومنصور الكتبي وعبد الله الدحيل ومنير عبوشي والحكم الدولي خالد الحنطوبي، وتترأس اللجنة النسائية والمدرسية نورة الحمر وبعضوية كل من عبد العزيز السلمان ومي العامري وحليمة الرئيسي وفاطمة العامري.

استحدث المجلس اللجنة الفنية برئاسة عبد الله الدحيل وعضوية عبد العزيز السلمان وبدر غردقة وفيسلين فيكوفيتش وزياد لرقش وأحمد هلال ومحمد علي وعدنان سمحان.

ولجنة تنمية الموارد المالية والتسويق برئاسة أسامة قرقاش وتضم جمال المطروشي وعلي المانع وعبد العزيز السلمان والدكتور باسم النقبي ومنصور الكتبي، واللجنة الإعلامية برئاسة علي مصبح وتضم نورة الحمر ومنصور الكتبي وعضوين آخرين يحددان لاحقاً.

قرر المجلس تكليف لجنة الأحداث الرياضية بالتنسيق مع اللجنة الفنية لوضع آلية ومعايير للاعبين والإداريين المتميزين لتكريمهم في حفل ختام الموسم الرياضي، وتكليف اللجان بالعمل على وضع استراتيجية لجانهم للفترة 2020-2024 حتى يتسنى للمجلس الانتهاء من وضع الاستراتيجية العامة للاتحاد، كما اعتمد المجلس منصور راشد الكتبي متحدثاً رسمياً باسم الاتحاد.

وافق المجلس على الترشيحات الخاصة بعضوية اللجان الدائمة باتحاد غرب آسيا وهم عوض المنصوري للجنة المسابقات والدكتور باسم النقبي للشاطئية وعلي المانع للحكام وعبد الله الدحيل للجنة التطوير ومنصور الكتبي للجنة الإعلامية ونورة الحمر للجنة المرأة، صرح بذلك منصور راشد الكتبي المتحدث باسم الاتحاد.

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