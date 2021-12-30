حسين علي بطل «آسيوية الشطرنج» للمخضرمين

المصدر: البيان الرياضي

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توج هشام الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج الفائزين في بطولة آسيا للشطرنج للمخضرمين التي أقيمت في سوريا، حيث فاز حسين علي لاعب المنتخب العراقي بذهبية آسيا فئة فوق 50 عاماً،والقرغيزي تاكرباشييف بذهبية آسيا فئة فوق 65 عاماً.

حضر التتويج عمر العاروب نائب رئيس اللجنة الأولمبية السورية ومحمد خضر ومحمد الحايك عضوي اللجنة الأولمبية السورية،وعلي عباس رئيس الاتحاد السوري للعبة، شارك في البطولة 10 دول آسيوية، وهي البطولة الآسيوية الأولى ضمن أجندة الشطرنج القارية بعد جائحة كورونا.

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