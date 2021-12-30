المرزوقي: فريق المستقبل أهم مكاسب التنس في 2021

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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وصف اتحاد الإمارات للتنس الموسم الرياضي 2021 بأنه كان مميزاً رغم توقف معظم الأنشطة الرياضية بسبب جائحة كورونا، وتم تحقيق العديد من المكاسب بدء خطوات بناء فريق المستقبل من خلال اكتشاف وتطوير مستوى لاعبين صغار في بطولات المراحل السنية التي نظمتها أكاديميات التنس وبطولة مجلس دبي الرياضي المجتمعية بإشراف اتحاد الإمارات للتنس وتمكنوا من تحقيق نتائج جيدة تبشر بمستقبل جيد.

أبرزها مما يعطي دافعاً قوياً لمواصلة العمل بشكل اكثر تميزاً في الموسم الرياضي 2022.

وأوضح ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام للاتحاد أن المكاسب المتعددة تعد دافعاً قوياً لمواصلة العمل بشكل اكثر تميزاً في الموسم الرياضي 2022، وكشف أنه تم تنظيم 240 بطولة في رقم قياسي غير مسبوق إضافة إلى البطولات الدولية التي تم تنظيمها في الدولة،فيما تمكن منتخب الإمارات من التأهل للمستوى الثالث في بطولة كأس ديفيز إضافة إلى تحقيق لاعب المنتخب عمر بهروزيان فوزاً جديداً ساعده على تجاوز حاجز 100 انتصار في بطولات كأس ديفيز واحتلاله المركز الثاني بين اللاعبين الدوليين، وتم إشهار بطولات التنس الشاطئية من خلال ست بطولات أقيمت في ملاعب دبي ورأس الخيمة إضافة إلى استضافة التصفيات المؤهلة لبطولة استراليا المفتوحة للتنس و WTA أبوظبي،والمشاركة في تنظيم بطولة دبي السوق الحرة المفتوحة والحبتور وبطولتي دبي والفجيرة للشباب.

الجدير بالذكر أن الإمارات فازت بعضوية الاتحاد الآسيوي للتنس ممثلة بالأمين العام ناصر يوسف المرزوقي في إضافة جديدة للمناصب الدولية الرياضية التي يفوز بها أبناء الدولة.

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