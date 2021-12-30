اتفاقية تعاون بين اتحاد المبارزة والمغرب

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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وقع اتحاد الإمارات للمبارزة اتفاقية مع الجامعة الملكية المغربية للعبة بهدف تطوير سبل التعاون بين الاتحادين،وتبادل الخبرات،وإقامة معسكرات مشتركة وتنظيم الدورات التدريبية للارتقاء بالمستوى الفني وتبادل الزيارات بين الجانبين، وقع الاتفاقية المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات للمبارزة رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للعبة، ويوسف فاتحي رئيس الجامعة الملكية المغربية،وتأتي الاتفاقية ضمن سلسلة اتفاقيات التعاون بين الاتحاد ونظرائه في إيطاليا وأمريكا ومصر وأوزبكستان وبلغاريا.

وأكد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي أن اتحاد الإمارات للمبارزة يعمل دوماً على توطيد أواصر التعاون مع الاتحادات الدولية والإقليمية للعبة لما لهذه الاتفاقيات من مردود إيجابي والعودة بالنفع على الجانبين لتبادل الخبرات للارتقاء بجميع عناصر اللعبة وقال: هذه الاتفاقيات تسهم في تحقيق التنسيق الكامل مع الاتحادات الأخرى في جميع المواقف بالمنظمات الرياضية الدولية. ‫ ‬

وأكد يوسف فاتحي أن الاتفاقية ستحقق العديد من المزايا لشباب البلدين وأشار إلى أن الاتحاد الإماراتي يخطو خطوات واسعة نحو التطور للوصول إلى مصاف الاتحادات العالمية.

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