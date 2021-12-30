«دبي البحري» حصاد متميز في 2021

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أشاد مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالجهود الكبيرة والحصاد المتميز للنادي في عام 2021 حيث شهد العديد من المحطات المضيئة في تاريخ الصرح العملاق من بينها الفوز بجائزة المؤسسة المتميزة ضمن فئات الدورة الثامنة من نموذج دبي للتفوق الرياضي، جاء ذلك في الاجتماع الشهري لمجلس الإدارة والختامي في 2021 برئاسة أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس الإدارة وحضور كل من سيف جمعة السويدي نائب رئيس مجلس الإدارة وإبراهيم سلطان الحداد، وجمال زعل بن كريشان، وعيسى محمد الحاج ناصر، وخالد علي البلوشي إلى جانب محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي.

وأكد مجلس الإدارة أن خطط وبرامج النادي شهدت العديد من المحطات هذا العام كان من بينها اعتماد التوجه والخطة الاستراتيجية المحدثة (2021-2027) فيما انطلق النادي بأنشطته الرياضية مقدماً خدمات متميزة للمجتمع المحلي في مرحلة التعافي من جائحة كورونا حيث نظم العديد من الفعاليات واحتفل بنجاح هذا العام بتنظيم النسخة رقم 30 (اليوبيل اللؤلؤي) لسباق القفال للمسافات الطويلة برعاية ودعم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس للإمارة وكذلك تنظيم النسخة 25 من سباق كأس (آل مكتوم) لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً بمشاركة محلية وخليجية مميزة.

مبادرة مجتمعية

وكان لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية في عام 2021 مبادرة مجتمعية فريدة تمثلت في إتاحة الفرصة لأصحاب الهمم لخوض منافسات على مدار يوم كامل على قوارب الكاياك في أرقى وجهات دبي الحي الأول (ديستريك وان) في مدينة محمد بن راشد على مياه أكبر بحيرة كريستالية في المنطقة والشرق الأوسط، إضافة إلى إطلاق فئة جديدة في سباقات قوارب التجديف (الشوط المفتوح) والسماح بمشاركة جميع الجنسيات خلاله لخدمة أكبر شريحة من محبي هذا النوع من الرياضات.

ورفع مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الشكر إلى القيادة الرشيدة في الدولة لما توليه من دعم واهتمام لمختلف قطاعات المجتمع وإلى حكومة دبي ومجلس دبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على المتابعة والدعم والتشجيع الأمر الذي انعكس بصورة إيجابية على مسيرة النادي الذي يحقق من عام إلى آخر تميزاً وتفرداً في مجالاته.

ووجه مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية التهنئة في الاجتماع إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان والشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان بمناسبة تكليفهما برئاسة اتحادي الإمارات للرياضات البحرية والإمارات للشراع الحديث والتجديف متمنين لهما التوفيق والسداد ومؤكدين دعم النادي الكامل لكافة البرامج المشتركة من أجل تحقيق الأهداف وتوفير كامل فرص النجاح لمختلف الفعاليات،وحرص مجلس إدارة النادي في الاجتماع على توجيه الشكر والتقدير إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس اتحاد الرياضات البحرية وإلى الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية على حضورهما ختام منافسات جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة -اكس كات- الجولة الثانية والختامية من بطولة العالم 2021.

واستعرض مجلس الإدارة خلال الاجتماع التقارير الخاصة في الأجندة حيث سجل المجلس إشادة بالنجاح الكبير الذي حققه حدث منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة -أكس كات- جائزة دبي 2021 والتي احتضنتها شواطئ جميرا خلال الفترة من 9-11 ديسمبر بمشاركة 12 زورقاً على متنها 24 متسابقاً من مختلف قارات العالم تنافسوا على مدار ثلاثة أيام متتالية حيث جرت المنافسات وفق معايير عالمية عالية فنياً وإجراءات احترازية مثالية وجدت الإشادة والتقدير من المسؤولين في الاتحاد الدولي للسباقات البحرية -يو آي ام- ونالت رضا واستحسان المشاركين ومكنت من الخروج بالحدث في أبهى صورة.

جهود

وثمن مجلس الإدارة جهود الشركاء من الجهات الداعمة والدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية ومن بينها القيادة العامة لشرطة دبي وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل (قيادة السرب الرابع) والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي ومؤسسة دبي للإعلام (قنوات دبي الرياضية) ومؤسسة أبوظبي للإعلام (قنوات أبوظبي الرياضية) ومؤسسة الشارقة للإعلام (قناة الشارقة الرياضية) ودبي القابضة وشمال وبلدية دبي وسلطة مدينة دبي الملاحية وهيئة الطرق والمواصلات في دبي و(بي أتش آي) للإعلانات وفي آي بي للخدمات الطبية وفندق (تو سيزونز) الذي استضاف الوفود وويستن الميناء السياحي الذي احتضن حفل الموسم.

وأثني رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي على جهود اللجنة المنظمة للحدث واللجنة الرياضية والإدارة التنفيذية في النادي واللجان العاملة والمعاونة في فريق العمل بالنادي الذين سهروا من أجل إنجاح الفعاليات وتنظيم بطولة عالمية متميزة في ظل ظروف مختلفة وإجراءات احترازية خاصة حيث مثلت عودة الحياة للسباقات العالمية بعد غياب عامين.

لائحة

واعتمد مجلس إدارة النادي في الاجتماع لائحة الموارد البشرية المحدثة والاستعداد والتحضير للفعاليات المعلنة في روزنامة النادي خلال العام الجديد المقبل 2022 متمنين التوفيق والنجاح والسداد للجميع من منظمين ومتسابقين.

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