الشمري بطلاً لـ "البيرن آوت" في مهرجان ليوا الدولي

المصدر: وام

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فاز المتسابق السعودي عبدالله الشمري بالمركز الأول في منافسات "البيرن آوت" التي أقيمت مساء أمس ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي تل مرعب 2021 – 2022، وسط مشاركة كبيرة من محبي ومغامري هذه الفئة حيث أقيم السباق في حلبة مرعب للاستعراض للسيارات.

وتمكن الشمري من تسجيل الزمن الأقل بزمن وقدره 65,360 ثانية، في حين حل ثانيا عبدالعزيز الشمري من السعودية أيضا بزمن وقدره 70,820 ثانية، وحقق المركز الثالث المتسابق الإماراتي سعيد البدواوي بزمن وقدره 102,180 ثانية.

وشهدت المنافسات تحديا كبيرا بين المشاركين من أجل تطبيق لائحة المسابقة وتحقيق أقل زمن في نفس الوقت في أجواء تل مرعب المسائية المثيرة مع أجمل شتاء في العالم بما أتاح الفرصة امام الجماهير للحضور بأعداد كبيرة في ظل تطبيق كل معايير السلامة على المتسابقين، والبروتوكول الطبي مع الإجراءات الاحترازية على كل المتواجدين في المهرجان.

وتختتم غدا الجمعة منافسات مهرجان ليوا الدولي تل مرعب 2022 مع فعاليات اليوم الختامي السادس عشر باستكمال صعود التل لفئات السيارات المختلفة التي ستبدأ مساء اليوم، وينتظر أن تعلن عن الأبطال غدا بعد نهاية الفعاليات.

ويتوقع المراقبون توافد وحضور ما يزيد على ثلاثين ألف متفرج في اليوم الختامي لمتابعة تفاصيل وتحدي صعود التل لا سيما أن الفئات المشاركة هي الفئات الأقوى من ناحية العزم والقوة والسرعة، خاصة أن عشاق المغامرة والسرعة في هذه الرياضة يقومون بإعداد سياراتهم لأشهر طويلة من أجل المحاولات الرسمية في سبيل الوصول إلى الرقم القياسي على واحد من أشهر السباقات بالمنطقة.

وأكد عبدالله بطي القبيسي رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي أهمية اليوم الختامي من منافسات مهرجان ليوا الدولي تل مرعب 2022، خاصة أن صعود التل هو الفئة التي تشهد مشاركة قوية وحضور للمتسابقين من مختلف أرجاء الإمارات والمنطقة من أجل لحظة حاسمة بصعود التل للمشاركين.

وقال: "موعدنا مع أروع ليالي مهرجان ليوا الدولي على تل مرعب، وأتوقع أن نشاهد غدا منافسة مثيرة بين المشاركين رغبة في الوصول إلى الأرقام الأفضل، والتشبع من هواية صعود التل التي تتجاوز نسبة المشاركة فيها دائما أرقاما قياسية".

وشدد القبيسي على أن اللجنة المنظمة جاهزة لاستقبال العدد الكبير من المتابعين والمتفرجين لا سيما مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لتوفير الوقاية للجميع، والامن والسلامة للمتسابقين.

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