4 ميداليات جديدة لمنتخبنا للقوة البدنية ..والزعابي يحرز لقب "بطل أبطال آسيا"

المصدر: وام

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أحرز لاعب منتخب الإمارات للقوة البدنية فيصل الغيص الزعابي لقب "بطل أبطال آسيا للقوة البدنية"، وذلك ضمن منافسات بطولة آسيا التي ينظمها الاتحاد الآسيوي لبناء الأجسام واللياقة البدنية بالتعاون مع الاتحاد التركي، حيث تقام المنافسات في مدينة إسطنبول.

وأحرز لاعبو منتخبنا 4 ميداليات جديدة ليرتفع الرصيد إلى 8 ميداليات عقب فوز الزعابي، بذهبية الرجال لوزن 83 كيلوجراما.

واحرز اللاعبون، عبدالله المازمي ذهبية الرجال لوزن 74 كيلوجراما، وراشد لوتاه فضية وزن 93 كيلوجراما، ومحمد الحميدي ذهبية الماسترز لوزن 105 كيلوجرامات.

واستطاع فيصل الغيص الزعابي أن يعزز مكاسب الإمارات في البطولة، بعد الفوز بلقب "بطل أبطال آسيا" وهي المرة الثالثة التي ينال فيها هذا اللقب. وأهدى الزعابي هذا الإنجاز إلى القيادة الرشيدة، وأسرة الرياضة في الإمارات، مؤكداً أن الإنجاز يعزز مكانة اللعبة في الدولة، ويساعد على التعرف عليها ونشرها بين صفوف الرياضيين.

من جانبه أشاد محمد عبدالرحيم المري الأمين العام لاتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية بما حققه اللاعبون من ميداليات، خاصة إنجاز اللاعب فيصل الغيص الزعابي، مؤكداً أنه يعزز من المكاسب الفنية التي تحققها اللعبة على المستويين المحلي والدولي.

وأضاف: "هذا الإنجاز خير ختام للموسم الرياضي الحالي، ويمثل دعما كبيرا للمزيد من الإنجازات في الموسم المقبل".

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