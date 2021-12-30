غداً .. اختتام تصويت الجمهور لفئة الناشئين في جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي

المصدر: وام

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يختتم في الساعة 12 من ليل غد الجمعة التصويت على فئة الناشئين للدورة الحادية عشرة من "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" إحدى "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وذلك في إطار استمرار الجائزة في تكريم فئة الناشئين تنفيذًا لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي راعي الجائزة وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس الجائزة.

وتواصلت عملية التصويت الجماهيري لرياضييهم الناشئين من أصحاب الإنجازات المميزة لمدة شهرين من خلال قناة دبي الرياضية والموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للجائزة mbrawards، وسيكون بوسع الجمهور دعم رياضييهم بأصوات أكثر خلال الساعات المتبقية من يوم غد الجمعة ولحين إغلاق التصويت منتصف الليلة.

ويتنافس 6 رياضيين ناشئين من الإماراتيين المبدعين ممن حققوا إنجازات عالمية كبيرة، الذين تم ترشيحهم من قبل مجلس أمناء الجائزة برئاسة معالي مطر الطاير، واختارتهم لجنة التحكيم للوصول إلى المرحلة النهائية وهي تصويت الجمهور بموجب إنجازاتهم العالمية المميزة، حيث سيتم احتساب نتائج تصويت الجمهور وقرار لجنة التحكيم مناصفة ليتم تكريم الرياضيين الستة خلال الحفل الختامي يوم 9 يناير 2022 وفق الترتيب النهائي لنتائج التحكيم وتصويت الجمهور عبر قناة دبي الرياضية والتطبيق الذكي للجائزة.

ويسعى كل رياضي وكل مشجع له لأن يحتل المركز الأول في التصويت قياسا على إنجازاته ورغبة الجمهور في دعمه حيث شهدت الدورة الحادية عشرة مشاركة واسعة من الجمهور في الدولة لدعم الرياضيين الناشئين وترجيح كفة رياضيهم وهي المشاركة الأكبر في جميع دورات الجائزة.

والناشئين الستة الذين يتم التصويت عليهم هم: - محمد سعيد بن حم العامري، الذي حصل على المركز الأول ثلاث مرات في البطولة الدولية للقدرة والتحمل – سلوفاكيا 2019 والترتيب الرابع على مستوى التصنيف العالمي للفرسان فئة الكبار.

- سيف جاسم المنصوري وذلك لحصوله على الميدالية الذهبية في بطولة العالم للأشبال تحت 16 سنة في رومانيا للعام 2019 والميدالية الفضية في بطولة العالم للجوجيتسو فئة الناشئين- 2019.

- اليازية طارق عبد السلام، وذلك لحصولها على الميدالية الفضية في البطولة الدولية للجمباز التي أقيمت في المجر.

- رحمه خلفان المرشدي، وذلك لحصولها على الميدالية الفضية في بطولة آسيا للشباب والناشئين بالملاكمة التي أقيمت في الإمارات.

- سلوى أحمد المنصوري، وذلك لحصولها على الميدالية البرونزية في بطولة آسيا للكاراتيه للناشئين والشباب وتحت 21 سنة في ماليزيا.

- يوسف راشد المطروشى، وذلك لحصوله على /4/ ميداليات ذهبية في البطولة الخليجية للسباحة التي أقيمت في الكويت وقطر بالإضافة إلى مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية - طوكيو 2020، وكذلك تحقيقه إنجازا تاريخيا حيث أصبح أول إماراتي يكسر حاجز 50 ثانية في سباق سباحة 100 متر.

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