«دولي الجودو»: الإمارات تقود الرياضة العالمية للتعافي

المصدر: (أبوظبي - وام )

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أشاد ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو بجهود دولة الإمارات الرائدة في قيادة المشهد الرياضي العالمي للتعافي، من خلال استضافة أكبر الأحداث العالمية في مختلف الرياضات.

وقال فايزر - خلال اتصال هاتفي له أول من أمس مع محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو سفير الاتحاد الدولي للجودو للصداقة والسلام والإنسانية - إن أبوظبي أبدعت في استضافتها لبطولة أبوظبي الخمسين غراند سلام للجودو في نوفمبر الماضي بمشاركة ما يزيد على 40 دولة من مختلف قارات العالم، وقدمت نموذجاً استثنائياً في تطبيق كل التدابير الوقائية لحماية اللاعبين والمدربين والإداريين والحكام وكل أعضاء المنظومة.

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