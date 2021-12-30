استقبال حافل لبعثة «شطرنج الفجيرة»

المصدر: متابعة – محمد فضل

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عادت بعثة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة من دولة الجبل الأسود، بعد التتويج بالمركزين الأول والثالث، ضمن بطولة مونتينيغرو الدولية للشطرنج الكلاسيكي، بعد أن ظفر لاعب النادي محمد سعيد اليليلي بالمركز الأول وكأس البطولة، وحصوله على 6.5 نقاط، وحل ثانياً اللاعب كوران توميك من مونتينيغرو برصيد 5 نقاط، متفوقاً بكسر التعادل على لاعب النادي خليفة خالد الحفيتي الثالث، وارتفع تصنيف اللاعب اليليلي 81 نقطة دولياً، وزميله خليفة الحفيتي 77 نقطة.

وكان في استقبال البعثة بمطار دبي الدولي، أمس، كل من الدكتور عبد الله علي آل بركت رئيس مجلس الإدارة، يرافقه محمد عبد الله الزعابي نائب الرئيس، والأمين العام للنادي المهندس إبراهيم جلال البلوشي أبطال النادي، وهنأ الدكتور عبد الله آل بركت، الأبطال بالإنجاز، وحضهم على مزيد من الإنجازات.

بدوره، قال محمد عبد الله الزعابي رئيس مجلس الإدارة، إن الفوز بالبطولة، ونيل مركزين متقدمين وسط مشاركة لاعبين دوليين، يترجم تطلعات مجلس الإدارة، ليكون لاعبوه ضمن نخبة أبطال العالم، كل في فئته العمرية.

من جانبه، وصف جاسم البلوشي عضو مجلس إدارة النادي، رئيس الوفد المشارك، المشاركة بالمهمة والمنافسات بالقوية، في وجود أبطال دوليين ومصنفين.

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