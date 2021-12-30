صعود تل مرعب ينطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

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ينطلق اليوم التحدي الأقوى ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي، تل مرعب 2022، وهو صعود السيارات لتل مرعب عبر 6 فئات مختلفة، تسعى لتحطيم الأرقام القياسية لصعود التل في المواسم الماضية، وذلك على مدار يومين متتاليين.

وتأتي مسابقة صعود التل، كي تكون ختام المنافسات الرياضية للمهرجان، التي بدأت في 16 ديسمبر الحالي، وتختتم يوم 31 ديسمبر، بعد 16 يوماً من التحديات الرياضية والتراثية والفعاليات المتنوعة.

وكشف محمد عمير المشغوني نائب رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، عن تجهيز منطقة استقبال المتسابقين والسيارات المشاركة في صعود التل، حيث قام النادي بإعداد معسكر خاص للمتسابقين في المنطقة، بجوار تل مرعب، مع وجود ممر خاص للسيارات، من أجل دخول مضمار المشاركة.

وقال «حرصنا أن يكون معسكر المتسابقين والمسار الخاص بالدخول، في أفضل وأحسن مستوى، كي نرضي كافة المشاركين والمتسابقين، ونتطلع في الموسم الحالي، إلى أن نشاهد أرقاماً جديدة، خاصة مع الإقبال الكبير للمشاركة والحضور في المنافسات الأخيرة للمهرجان».

وشدد المشغوني على أهمية تطبيق كافة القوانين واللوائح، من خلال الشروط التي وضعتها اللجنة المنظمة.

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