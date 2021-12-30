الاتحاد الدولي يثني على «دبي البحري» بعد نجاح «إكس كات»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تلقى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية رسالة شكر وإشادة من الاتحاد الدولي (يو أي ام) على النجاح الفني والتنظيمي الكبيرين لحدث جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة (اكس كات) الجولة الختامية من بطولة العالم 2021، والتي استضافتها لؤلؤة الخليج خلال الفترة من 9-11 ديسمبر 2021 في شواطئ جميرا بمشاركة 12 زورقاً على متنها 24 متسابقاً من مختلف قارات العالم.

ووجه السويسري توماس كورث الأمين العام للاتحاد الدولي (يو أي ام) رسالة إلى مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية واللجنة المنظمة للحدث يشكرهم فيها على حسن التنظيم والاستضافة التي امتدت ثلاثة أيام، والمكان المتميز في قلب الواجهة البحرية لإمارة دبي في شاطئ الشروق، والذي احتضن مقر وقرية الفرق واللجان والزوارق المشاركة، فيما كان لجميع المشاركين شرف المشاركة في أجمل مسيرة رياضية بحرية لأبطال العالم في أجمل معالم دبي الحديثة قناة دبي المائية حتى الخليج التجاري.

حفل 5 نجوم

كما ثمّن الاتحاد الدولي (يو أي ام) جهود النادي في تنظيم ليلة الأبطال وحفل ختام الموسم وبطولة العالم للزوارق السريعة (اكس كات)، والتي تعد خاتمة نشاط الاتحاد الدولي، وذلك في حفل 5 نجوم أقيم في فندق ويستن الميناء السياحي بحضور الدكتور رافئيللي كيولي رئيس الاتحاد الدولي (يو أي ام) وأسرة الرياضات البحرية العالمية، والذين حضروا إلى دبي لمتابعة الفعالية والاستمتاع بالحدث الكبير.

الجدير بالذكر أن الحدث العالمي الكبير شهد تتويج زورق شرطة دبي 3 بقيادة الثنائي عارف الزفين ونادر بن هندي بطلاً للعالم للمرة الأولى على ضوء نتائج السباقات التي أقيمت في الجولة الختامية، حيث حرص نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على إنجاح الحدث، وقام بتنظيم عدد من الفعاليات على هامش البطولة العالمية، أهمها مسيرة الزوارق العالمية ، وكذلك الحفل الختامي.

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