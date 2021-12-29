"المبروكة" تحلق بكأس الثنايا الأبكار في مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن ومزاينة الإبل

المصدر: وام

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بحضور معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن..

أقيمت اليوم منافسات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن ومزاينة الإبل " الذيد 2021 – 2022" التي تم تخصيصها لفئة الثنايا لمسافة 8 كلم على مدار 8 أشواط في الفترة المسائية.

وفازت" المبروكة" لحميد سعيد النيادي بالمركز الأول في الشوط الرئيسي على كأس الثنايا الأبكار بعد أن انهت مسافة السباق بزمن قدره 12:31:4 دقيقة، وفي الشوط الثاني على بندقية الثنايا الجعدان تصدر "همال" لحمد راشد حمد غدير الكتبي مراحل الشوط محققا المركز الأول بزمن قدره 12:45:7 دقيقة.

وفي الشوط الثالث توجت "نو" لمهير علي دري المنصوري بالمركز الأول بعد أن قطعت المسافة في زمن قدره 12:52:7 دقيقة.

وفي الشوط الرابع فازت "مويه" لسيف مسفر راشد العميمي بالمركز الأول بزمن قدره 12:55:1 دقيقة.

وفي الشوط الخامس أهدى "عزام" مالكه معيوف أحمد معيوف العامري المركز الأول بعد أن قطع مراحل الشوط بتوقيت قدره 12:57:7 دقيقة. وفي الشوط السادس تفوق "الجذاب" لحمد محمد جهويل المري على منافسيه محققا المركز الأول بزمن قدره 13:01:7 دقيقة.

وفي الشوط السابع فازت "معراض" للدحبة حمد الدليله العامري بالمركز الأول بتوقيت بلغ 12:53:4 دقيقة .

وفي آخر أشواط الثنايا كان الموعد مع "الفايزه" لعبدالله بطي محمد راشد الغفلي التي أخرزت المركز الأول بزمن قدره 12:58:7 دقيقة.

وشهدت السباقات المسائية مشاركة كبيرة لملاك الهجن من جميع دول مجلس التعاون الخليجي وحصل الفائزون بالمراكز الأولى على جوائز نقدية قيمة.

أما عن منافسات الفترة الصباحية اليوم التي تم تخصيصها للثنايا أيضا بواقع 14 شوطا، فقد فازت "غند" لسالم محمد مترف الطنيجي بالمركز الأول في الشوط الرئيسي الأول بعد أن قطعت مسافة 8 كلم في زمن قدره 13:03:9 دقيقة.

وفي الشوط الثاني خققت "الشاهينية" لخليفة سويدان مصبح الكتبي المركز الأول بزمن بلغ 12:48:2 دقيقة. وفي الشوط الثالث فاز "العندليب" لطارق سالم ضحي الكعبي بالمركز الأول بزمن قدره 13:09،4 دقيقة، وأهدى "الفارس" مالكه علي محمد راشد الكتبي ناموس الشوط الرابع بعد أن قطع المسافة بزمن قدره 13:09:4 دقيقة.

وجاءت بقية نتائج الفائزين في الاشواط التالية لتعلن فوز " شديدة" لمحمد سيف مصبح ساري الكندي بالشوط الخامس بزمن قدره 13:08:7 دقيقة ، فيما ذهب الشوط السادس لصالح "تاريخ" لمحمد بخيت محمد المنهالي بتوقيت 13:10:6 دقيقة، والشوط السابع لصالح "شاهين" لبخيت مسلم العامري بتوقيت قدره 13:12:6 دقيقة. بينما كان الشوط الثامن من نصيب " سياف" لمعيض محمد مانع اليامي بتوقيت قدره 13:13:4 دقيقة. والشوط التاسع ل "ميعاد" لمالكه سعيد سهيل دليوي الكتبي بتوقيت بلغ 13:11:4 دقيقة. والشوط العاشر "الشبلة" لجمعه راشد سعيد الفلاسي بتوقيت قدره 13:07 دقيقة. والشوط 11 "متعب" لمحمد حمد كردوس العامري بزمن قدره 13:13:1 دقيقة، والشوط 12 "غازي" لجابر صالح محمد بن نصره العامري بزمن قدره 12:59:1 دقيقة . والشوط 13 "تنهات" لحمد ضبيب العامري بتوقيت بلغ 13:04:9 دقيقة .

والشوط 14 والأخير لصالح "نداء" لحمد عبدالله علي الفهيده المري بزمن قدره 13:06:8 دقيقة.

وتختتم مساء غد الخميس فعاليات المهرجان بمنافسات الحول والزمول لمسافة 8 كلم، مع 18 شوطا في الفترة الصباحية، منها الأشواط الأربعة الأولى لفئة أبناء المناطق التي تستضيف المهرجان، وخصصت اللجنة المنظمة لها جوائز نقدية قيمة تصل إلى 150 ألف درهم لصاحب المركز الأول في كل شوط، وفي الفترة المسائية وختام السباقات مع 4 أشواط للحول والزمول.. حيث يحصل الفائزون على سيف وثلاثة ملايين درهم لشوط الحول الرئيسي بجانب سيف ومليونين ونصف المليون لشوط الحول المحليات. بينما خصصت اللجنة المنظمة بندقية ومليوني درهم لشوط الزمول المفتوح الرئيسي ، بجانب بندقية ومليون ونصف المليون درهم لشوط الزمول المحليات، ويحصل بقية الفائزين بالمراكز من الثاني إلى الى الخامس على جوائز نقدية قيمة.

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