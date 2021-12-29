«الشارقة الرياضي» ينظم ورشة «الهوية الرياضية الرقمية»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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نظم مجلس الشارقة الرياضي ورشة تدريبية بعنوان «الهوية الرياضية الرقمية» والتي أقيمت في الجامعة القاسمية الأحد، قدمها المهندس عادل صالح الحمادي عضو إدارة مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة الإعلامية والتحول الرقمي بالمجلس، واستهدفت الورشة الإعلاميين المعنيين بالأندية الرياضية وشركات كرة القدم والأندية التخصصية ومؤسسة رياضة المرأة بالإمارة. وأكد الحمادي أهمية تمثيل الهوية الرياضية بالشكل الملائم من قبل المسؤولين والموظفين واللاعبين وكوادر الفرق الرياضية بما ينعكس بالإيجاب على سمعة رياضتنا ومستوى تحفيز أفراد المجتمع والجمهور على ممارسة مختلف الرياضات ومساندة الفرق الرياضية، وشدد على ضرورة توسع وتكامل وثيقة الهوية الرياضية للأندية والمؤسسات الرياضية لتشمل الجانب الأخلاقي والسلوكي في التعامل مع فئات المجتمع المختلفة بما ينعكس بالإيجاب على تطور الرياضة.

هذا وقد تضمنت محاور الورشة عرض نماذج وأطر عمل مختلفة توضح الأسلوب الأمثل في تمثيل الشخصية الرياضية، وشملت الفقرة الأخيرة من الورشة عرض إرشادات مهمة من الواجب اعتبارها في وثيقة الهوية شملت مختلف الاستخدامات البصرية والسمعية والرقمية، ونماذج وتطبيقات لاستخدامات سليمة وأخرى خاطئة.

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