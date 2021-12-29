«لمار» نجمة الأبكار في مهرجان محمد بن زايد للهجن

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، منافسات اليوم الرابع لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن ومزاينة الإبل الذيد 2021 – 2022، كما شهد السباقات التي أقيمت لفئة الإيذاع ومسافة 6 كلم على أرضية ميدان الذيد جمع غفير من محبي ومتابعي رياضة الآباء والأجداد، وانتزعت «لمار» لسعيد منانة الكتبي ناموس الشوط الرئيس الأول وكأس الأبكار المفتوح بعد أن قطعت المسافة بزمن قدره 9:07:07، وفي الشوط الثاني ورمز الجعدان المفتوح كان الموعد مع «مخباط» لعلي راشد مسلم العمري محققاً المركز الأول والبندقية بعد أن قطع مسافة الشوط بزمن قدره 9:07:7، وجاءت باقي نتائج الفائزين بالأشواط كالتالي في الشوط الثالث تألقت «حفلة» لفرج بن حمودة الظاهري بزمن قدره 9:22:1، وكان الشوط الرابع من نصيب «ضدنا» لراشد محمد راشد غدير الكتبي بزمن قدره 9:16:3، وفي الشوط الخامس جاء «مروح» لحمد غانم علي الظاهري في المركز الأول بزمن قدره 9:20:0، وفي الشوط السادس تصدر «مشعل» لمعضد محمد هلال المزروعي بتوقيت قدره 9:20:2، وفي الشوط السابع تميزت «النايفة» لعلي راشد مسلم العمري بزمن قدره 9:19:6، وفي الشوط الثامن تجاوزت «بلقيس» لحمد راشد حمد غدير الكتبي المنافسين بزمن قدره 9:19:8، وفي الشوط التاسع كان «الوابل» لسعيد غصاب راعي الطيرة العامري الأسرع بزمن قدره 9:15:4، وفي الشوط العاشر نجحت «مسره» لفرج علي بن حمودة الظاهري في التفوق بزمن قدره 9:18:7، وشهدت المنافسات مشاركة كبيرة لملاك الهجن .

الفترة الصباحية

وانتزعت «هملولة» لراشد عتيق بالقوم الكتبي ناموس الشوط الأول لفئة الإيذاع والتي أقيمت في الفترة الصباحية ضمن منافسات أشواط أبناء المنطقة في اليوم الرابع لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذيد 2021 – 2022، واستطاعت «هملولة» أن تقطع مسافة 6 كلم في زمن قدره 9:22:0، وفي الشوط الثاني كان الموعد مع «بلشة» لطارش علي بخيت المسافري محققة المركز الأول بزمن قدره 9:23:0، وفي الشوط الثالث طار «شاهين» لسلطان سعيد مبارك الكتبي مع ناموس الشوط والمركز الأول بتوقيت بلغ 9:31:5، وأهدى «متيمل» ناموس الشوط الرابع لمالكه أحمد راشد محمد اقراعة النعيمي بزمن قدره 9:22:7، وجاءت نتائج بقية الأشواط كالتالي في الشوط الخامس تميزت «الشاهينية» محمد صالح عبدالله حبتور العامري بزمن قدره 9:27:4، وفي الشوط السادس تقدمت «الشاهينية» لمحمد عتيق زيتون المهيري بزمن قدره 9:26:0، وفي الشوط السابع نجح «مبشر» لناصر عبيد علي الدرعي في تخطي المنافسين بتوقيت قدره 9:23:9، وكان الشوط الثامن من نصيب «مكنون» لفيصل راشد طالب شريم المري بزمن قدره 9:24:8.

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تنطلق صباح اليوم منافسات اليوم الخامس لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن ومزاينة الإبل الذيد 2021 – 2022، وخصصت السباقات لفئة الثنايا، والتي تبدأ أول مشوار الكبار ومسافة 8 كلم مع 22 شوطاً منها 14 للفترة الصباحية و 8 للمسائية، وفي الفترة المسائية ستركض المطايا على مدار 8 أشواط والبداية مع شوطي الرموز الأبكار والجعدان، ويحصل الفائز بشوط الثنايا الأبكار على كأس + 1 مليون ونصف المليون درهم، وفي الشوط الثاني والخاص بالجعدان يفوز صاحب المركز الأول ببندقية + 1 مليون درهم.

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