الـ «بيرن آوت» اليوم في «تل مرعب»

المصدر: الظفرة - وام

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واصل مهرجان ليوا الدولي «تل مرعب 2021 - 2022» منافساته في أجواء مثيرة بمنطقة الظفرة وتل مرعب مع ختام تحدي حلبة الدراجات «يو تي» مساء أمس بمشاركة واسعة من المتنافسين.

وشهدت النتائج سيطرة إماراتية على المراكز الأولى، حيث حقق المركز الأول في فئة «توربو» محمد قلزار، وحل ثانياً محمد سعيد، وثالثاً مطر الهاملي، وفي فئة بدون «توربو» حل في المركز الأول محمد الكندي، فيما جاء ثانياً محمد قلزار، وثالثاً مطر جمعة.

وتستمر تحديات مرعب اليوم في اليوم الرابع عشر مع منافسات الـ «بيرن آوت» إحدى الفعاليات الاستعراضية للسيارات، والتي من المنتظر أن تشهد إثارة كبيرة وحضوراً جماهيرياً واسعاً في حلبة مرعب، وينتظر عشاق ومشاركي المنافسات انطلاق التحدي الأقوى وهو صعود التل غداً وبعد غدٍ في ختام المنافسات المثيرة.

وأشاد عبد الله بطي القبيسي رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي بالنجاح الكبير الذي حققه المهرجان هذا الموسم، وبالإقبال الجماهيري من مختلف مناطق الدولة وعدد من دول الخليج، خصوصاً مع تنوع الفعاليات والبطولات القوية والخدمات المقدمة.

وقال: «قدمنا مهرجاناً متكاملاً للمنطقة في هذه الفترة، واستطعنا الوصول إلى شريحة كبيرة من الجمهور، وتعد زيادة نسبة المشاركين في مثل هذه السباقات من ضمن أولوياتنا، في ظل تطبيق كل الإجراءات الاحترازية حفاظاً على المشاركين والجمهور».

وأضاف القبيسي: «نتوقع أن نشهد نسبة مشاركة واسعة وحضوراً كبيراً في آخر يومين من المهرجان، ونحن مستعدون لذلك عبر فرق العمل واللجان المختلفة المستعدة للتعامل مع كل المستجدات باحترافية وكفاءة عالية، ونتمنى السلامة لكل المشاركين في منافسات صعود السيارات للتل، وأشعر بسعادة بالغة لإقبال الجماهير على ليوا ووك طوال أيام المهرجان، وكذلك على مراكز الخدمات المتنوعة بالمنطقة».

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