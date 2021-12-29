3 ذهبيات للإمارات بـ«آسيوية القوة البدنية»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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بارك الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، للهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية والأسرة الرياضية وللاعبين المتوجين والجهازين الفني والإداري للمنتخب الوطني، الفوز بـ 4 ميداليات في بطولة آسيا للقوة البدنية، منها 3 ذهبيات وميدالية فضية في البطولة التي أقامها الاتحاد الآسيوي للعبة واحتضنتها تركيا. وحقق علي المازمي ذهبية وزن 93 كيلوغراماً، ومايد رضا وزن 84 كيلوغراماً، وعمر الحيلي بالوزن المفتوح، ونال منصور المرزوقي فضية وزن 74 كيلوغراماً.

وأكد الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي أن ذلك يترجم الجهود التدريبية للاعبين ومدربيهم، ويؤكد أن اللعبة تسير في الطريق الصحيح، وأن فوز ثلاثة لاعبين من فئة الشباب يعكس سلامة الاستراتيجية التي تعمل عليها لجنة القوة البدنية ببناء منتخب للمستقبل.

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