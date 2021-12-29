أبوظبي تستضيف «عربية الرجبي» الثامنة

المصدر: (دبي- العوضي النمر )

ت + ت - الحجم الطبيعي

وافقت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرجبي على طلب الإمارات استضافة البطولة العربية الثامنة للرجال، والثالثة للسيدات لسباعيات الرجبي، وبطولة الأندية العربية للرجال فئة 15 لاعباً بالعاصمة أبوظبي في فبراير 2023.، خاصة أن الإمارات تتمتع ببنية جيدة لاستضافة مثل تلك البطولات القارية الكبرى.

فيما كلف قيس الظالعي رئيس الاتحاد العربي للرجبي، محمد شاكر بمهمة أمين عام الاتحاد خلال الدورة المقبلة الممتدة حتى عام 2024، بعد النجاح الإداري الذي حققه خلال الدورة الماضية، الذي اكتسبه كلاعب دولي سابق وعضو مجلس إدارة في اتحاد الإمارات لعدة دورات. يأتي هذا التكليف بعد إعادة انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد لدورة انتخابية جديدة حتى 2024، حيث احتفظ قيس الظالعي بمنصب الرئيس للمرة الثانية، فيما فاز 3 أعضاء بالتزكية على منصب النائب وهم المصري حسن خالد أحمد نائب رئيس الاتحاد المصري، وعبد الله جمال أمين عام الاتحاد اللبناني، عارف بلخيرية من تونس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز