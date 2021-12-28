2500 مشارك في «الشارقة العمالية الخامسة»

المصدر: الشارقة-البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، عن إطلاق النسخة الخامسة من «بطولة الشارقة الرياضية العمالية»، اعتباراً من 7 يناير، حتى 25 مارس 2022، على أن تقام المباريات كل يوم جمعة على ملاعب منتزه الشارقة الوطني، مقابل مطار الشارقة الدولي، من 7 صباحاً إلى 5:30 مساءً، وتقوم الهيئة بتنظيم البطولة بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، ونادي الشارقة، وشركة «ريتش تارجت» للخدمات الرياضية، وقد تم الإعلان عن إضافة لعبة سادسة للبطولة هي البادل تنس.

وتقوم فكرة البطولة على عقد المنافسات الرياضية بين العديد من الفرق العمالية في ست رياضات، حيث من المتوقع أن تصل أعداد المشاركين إلى 2500 موزعين على 195 فريقاً كالتالي: 40 فريقاً في ألعاب كرة القدم والكريكت والبادل تنس، و25 فريقاً لكرة السلة و20 فريقاً لكل من الطائرة والهوكي، وتقسم الفرق إلى مجموعات يصعد الأول والثاني من كل مجموعة للعب في الأدوار النهائية، ومثل الدورات السابقة ستشهد البطولة الخامسة حفلاً ختامياً يتم خلاله تكريم الفرق الفائزة بجوائز نقدية وهدايا عينية تصل قيمتها إلى 250 ألف درهم.

وقال سالم يوسف القصير، رئيس هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، إن المتوقع للنسخة الخامسة أن تحظى بإقبال كبير،من مختلف فئات العمال وموظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة في الشارقة.

وقال: هذه البطولة هي الأولى من نوعها، ونسعى من خلالها أيضاً إلى تكريس فكرة العمل الجماعي، الذي تقوم الألعاب الرياضية على أساسه، وإلى تعزيز التعاون ومد جسور التعارف بين العمال وأصحاب العمل.

وأضاف: الرياضة تجمع الأفراد والمجتمعات بغض النظر عن جنسياتهم وأعراقهم، وتلعب دوراً مهماً في تنمية روح التعاون والمنافسة، وتعزز العمل بروح الفريق، وتسهم في مد جسور التعارف بين الجميع. وهذه جميعاً تقع في قلب أهداف الهيئة.

من جانبه، أعرب طارق سالم الخنبشي، مؤسس ومدير شركة ريتش تارجت للخدمات الرياضية عن سروره باختيار هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، لشركة ريتش تارجت بأن تكون الشركة المنظمة للنسخة الخامسة لبطولة الشارقة الرياضية العمالية، ومشيراً إلى أن نجاح النسخ السابقة من البطولة سيكون حافزاً لنجاح النسخة الخامسة بإذن الله، وأضاف: هدفنا الأول والأخير من التعاون مع هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، هو تقديم بطولة متميزة تسهم في النهوض بالرياضة العمالية بالشارقة كوسيلة حياة صحية تحقق مزيداً من التعاون والعمل الجماعي بين العاملين أنفسهم وبينهم وبين أصحاب العمل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز