الشارقة يحسم لقب شباب اليد

المصدر: دبي- فائز بجبوج

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حسم فريق شباب اليد بنادي الشارقة لقب دوري شباب اليد مبكراً، قبل ختام البطولة بجولة واحدة، وهذا يعزز سيطرته شبه الكاملة على لقب بطولة الدوري في السنوات الأخيرة، وأكد ذلك بعدما تغلب على منافسه المباشر فريق العين 23 - 21 في القمة التي جمعت بينهما بصالة نادي العين، في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من المسابقة، ليحصد الشارقة البطولة بالعلامة الكاملة حتى الآن 27 نقطة، للمرة الخامسة على التوالي والسادسة عشرة في تاريخه، وجاء العين ثانياً برصيد 23 نقطة.

كانت الجولة قبل الأخيرة قد شهدت فوز شباب الأهلي على النصر 30/27، ليرفع شباب الأهلي رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث، والنصر خامساً 13 نقطة، وفوز الجزيرة الرابع برصيد 15 نقطة على الوصل السادس والأخير برصيد 11 نقطة 36/29.

على الرغم من فوز الشارقة على العين بأريحية في الدور الأول من مسابقة الدوري 35-28، إلا أن مواجهة حسم اللقب جاءت حماسية وندية، خاصة أن شباب الزعيم كانوا يدركون أن الخسارة تعني فقدانهم الفرصة الأخيرة للمنافسة على اللقب، فدخلوا المباراة بأفضلية التقدم بالبداية، ولكن شباب الملك تمكنوا إنهاء الشوط الأول بالتعادل 11-11، واستمر التكافؤ حتى منتصف الشوط الثاني 17-17، قبل أن ينجح لاعبو الشارقة من الحسم لصالحهم بفارق هدفين 23-21.

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