استعداد سيدات اليد لـ «التعاون الخليجي»

المصدر: دبي- فائز بجبوج

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أعلنت اللجنة النسائية في اتحاد كرة اليد، عن برنامج الإعداد المبكر لمنتخب سيدات اليد للمشاركة في الدورة السابعة لرياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج العربي والمقرر إقامتها بالإمارات خلال شهر مارس 2022.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقد بمقر الاتحاد بحضور أنيسة عمر الشدادي عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسة اللجنة النسائية بالاتحاد، وناصر الحمادي الأمين العام للاتحاد، والتونسية أم الزين مساعدة المدرب والإدارية علياء عبد الرزاق.

قالت انيسة الشدادي: من جانبنا في اللجنة النسائية بالاتحاد حرصنا على اختيار الجهازين الفني والإداري الذي بدوره وضع برنامجاً مبكراً للإعداد، على مدار 3 أشهر، وتم اختيار 24 لاعبة يمثلن القائمة الأولية للمنتخب من ناديي النصر والجزيرة ومعظمهن من صاحبات الخبرات، إضافة للعديد من اللاعبات الشابات، وسبق لمعظمهن المشاركة في الدورة الخليجية الماضية بدولة الكويت وحققن المركز الثاني.

وكشف إبراهيم عيسى الأميري المدير الفني للمنتخب، عن المحطة الأولى للإعداد، حيث ستكون خلال شهر يناير وتتضمن 12 حصة تدريبية وبمعدل 3 حصص أسبوعياً خلال أيام الأربعاء والسبت والأحد، وستكون الانطلاقة في 5 يناير المقبل بصالة صلاح الدين الرياضية بدبي، وذكر أنه من المقرر إقامة معسكر خارجي خلال شهر فبراير إلى جانب إقامة العديد من المباريات الودية والتجريبية، للوصول بالفريق لأعلى معدلات الاستعداد لهذا المحفل الخليجي.

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