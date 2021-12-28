دكتوراه فخرية لناصر الرزوقي من الجامعة الأوزبكية

المصدر: البيان الرياضي

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منحت جامعة الدولة الأوزبكية للتربية البدنية والرياضية اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس اتحاد الكاراتيه الإماراتي، درجة الدكتوراه الفخرية (بروفسور) بناء على قرار مجلس إدارة الجامعة تقديراً لإنجازاته للرياضة والرياضيين على المستوى الدولي والآسيوي والمحلي ورفع من مكانة رياضة الكاراتيه في العالم.

وفي حفل التكريم الذي حضره رئيس الجامعة الدكتور محمود جون بولتاباييف، وأعضاء مجلس إدارة الجامعة ورئيس الاتحاد الأوزبكي للكاراتيه، كما حضرها راشد عبد المجيد آل علي نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، وإبراهيم الدرع عضو اللجنة الفنية ومحمد عباس المدير العام لاتحاد الإمارات للكاراتيه.

وألقى اللواء ناصر الرزوقي نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي، كلمة شكر وتقدير في مجلس إدارة الجامعة والهيئة التعليمية على حفاوة الاستقبال والتكريم الذي حظي به والأعضاء المرافقين وعلى تقديرهم لجهوده.

ووقع اللواء ناصر الرزوقي اتفاقية تعاون بصفته الآسيوية مع رئيس الجامعة الأوزبكية، كما تم توقيع اتفاقية مماثلة مع رئيس الاتحاد الأوزبكي للكاراتيه وفي الختام تبادل أطراف الحضور الدروع والميداليات التذكارية.

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