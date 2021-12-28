200 طير تدشن انطلاقة بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسية "التلواح"

المصدر: وام

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انطلقت صباح اليوم منافسات بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسية "التلواح"، والتي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية بدبي، وذلك بمشاركة أكثر من 200 طير في أشواط جير شاهين لفئة العامة مُلاك.

وشهدت الانطلاقة في الفترة الصباحية منافسة قوية في أشوط جير شاهين العامة مُلاك، وكسب ناصر بطحان المنصوري المركز الأول في شوط الرمز فرخ، بواسطة الصقر "بطاش" بزمن 16,610 ثانية، ثم ثاني عبدالله الفلاسي بالطير "تي 47" بزمن 18,650 ثانية، وبالمركز الثالث خليفة سلطان الحافري بالطير "كيه 1" بزمن 18,651 ثانية.

وفي شوط الرمز جرناس، فاز بالمركز الأول راشد سعيد المنصوري، بالطير "جيفار" بزمن 17,634 ثانية، وجاء ثانياً أحمد المرر بالطير "سويد" بزمن 17,779 ثانية، وثالثاً عبدالله راشد المنصوري بالطير "إس 7" بزمن 18,033 ثانية.

وفي الشوط الرئيسي فرخ، حقق المركز الأول بطي جمعة القبيسي، بالطير "إف 69" بزمن 17,975 ثانية، يليه عبدالله راشد المنصوري بالطير "007" بزمن 18,027 ثانية، وثالثاً عبيد سعيد المزروعي بالطير "الطواش" بزمن "الطواش" بزمن 18,115 ثانية.

ومن المقرر أن تتواصل يوم غدٍ الأربعاء الموافق 29 ديسمبر، منافسات العامة مُلاك، بإقامة أشواط جير تبع، المخصصة للمركز فرخ وجرناس، والرئيسي فرخ وجرناس والشوط النقدي فرخ.

وعبر راشد الخاصوني، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن تقديره لجهود الصقارين المشاركين والأرقام المميزة التي حققوها في الانطلاقة، وهو ما يعكس حرصهم على التحضير الجيد لهذه البطولة التي شهدت نقلة كبيرة على صعيد الأمور التنظيمية على مدار عقدين من الزمن، وفي هذه النسخة تحديداً ساهمت الترتيبات الإلكترونية من خلال التطبيق الخاص بالبطولة، في تعزيز التواصل وتسهيل عملية التسجيل وبالتالي زيادة أعداد المشاركين.

وأوضح الخاصوني، أن إقامة أشواط العامة مُلاك، في الأيام الأولى للبطولة هذه المرة، جاءت لمنحهم فرصة استعراض قدراتهم وتحضيرات الطيور الخاصة بهم، قبل انطلاق منافسات أشواط الشيوخ، حيث يتوقع أن يتواصل ارتفاع المستوى خلال الأيام المقبلة.

وجذبت بعض أسماء الصقور التي أطلقها عليها الصقارون الاهتمام بالنظر لكونها تحمل أسماء شخصيات معروفة أو تقليعات، ومنها على سبيل المثال في اليوم الأول للمنافسات، الطير "جيمس بوند" لمالكه مبارك سالك المرر في الشوط الرئيسي الفرخ جير شاهين، وشهد نفس الشوط حضور شخصية الأفلام السينمائية، ولكن هذه المرة بالطير "007"، وهو الرمز المعروف لشخصية جيمس بوند السينمائية، لمالكه عبدالله راشد المنصوري الذي حققه بواسطته المركز الثاني في هذا الشوط.

كما توجد الطير "ترند" لمالكه محمد مبارك الهاجري في نفس الشوط، والطير "زورو" لمالكه عبيد سعيد المزروعي في شوط الرمز جرناس.

وأقام مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ترتيبات أنيقة في "الخيمة الذكية" التي تحتضن الحدث في منطقة الروية، من خلال توفير جميع سبل الراحة للمشاركين والزوار، عبر الشاشات التي تنقل أحداث البطولة مباشرة، وأماكن الاستراحة والضيافة، مع تخصيص موقع منفصل للفريق الفني والحكام المشرفين على المنافسات لضبط التوقيت بواسطة أدق الأدوات الالكترونية.

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