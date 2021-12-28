4 ميداليات لمنتخب الإمارات في بطولة آسيا للقوة البدنية

المصدر: وام

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حقق لاعبو منتخب الإمارات للقوة البدنية 4 ميداليات ملونة في بطولة آسيا للقوة البدنية، والتي ينظمها الاتحاد الآسيوي للعبة بالتعاون مع الاتحاد التركي للقوة البدنية، والذي يستضيف المنافسات بمدينة إسطنبول خلال الفترة من 25- 30 ديسمبر الجاري.

ونجح لاعبو منتخب القوة البدنية في حصد 3 ميداليات ذهبية عن طريق كل من على المازمي في وزن 93 كيلوجرام، ومايد رضا في وزن 84 كيلوجراما، وعمر الحيلي في الوزن المفتوح، في حين نال منصور المرزوقي الميدالية الفضية في وزن 74 كيلوجراما.

ووجه الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف رئيس مجلس ادارة اتحاد الامارات لبناء الاجسام واللياقة البدنية التهنئة للهيئة العامة للرياضة وللجنة الاولمبية الوطنية والاسرة الرياضية وللاعبين المتوجين والجهازين الفني والاداري للمنتخب الفوز بالميداليات الدولية، مؤكداً ان هذا الإنجاز يترجم الجهود التي بذلها اللاعبون ومدربوهم ويؤكد ان اللعبة تسير في الطريق الصحيح.

وأشار إلى أن فوز ثلاثة لاعبين من فئة الشباب يعكس صحة الاستراتيجية التي تعمل عليها لجنة القوة البدنية ببناء منتخب من الجيل الحالي للمستقبل ومشيدا بجهود عضو مجلس ادارة الاتحاد فيصل الغيص الزعابي بالعمل على تطوير لجنة القوة البدنية.

ومن جهته أكد محمد عبدالرحيم المري رئيس البعثة الأمين العام للاتحاد أن اللاعبين قدموا مستويات بدنية وفنية عالية مكنتهم من تحقيق الميداليات بالرغم من قوة المنافسات وبما يؤكد جاهزية لاعبي منتخب الامارات للمنافسات، ومشيدا بمدرب المنتخب خالد الحاج للجهود التي بذلت استعدادا للبطولة.

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