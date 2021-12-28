مليار متابع لأخبار وصور مؤتمر دبي وحفل دبي غلوب سوكر عبر وسائل التواصل

المصدر: دبي-البيان الرياضي

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حظي "مؤتمر دبي الرياضي الدولي" عضو "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وحفل جوائز "دبي غلوب سوكر" الذي أقيم في "برج خليفة" تحت شعار "ملتقى العالم" باهتمام ومتابعة الإعلام العالمي الذي تفاعل بشكل واسع مع ما تم طرحه في الجلسة الحوارية التي تجمع أهم نجوم العالم والتي يحرص مجلس دبي الرياضي على تنظيمها في كل دورة من دورات المؤتمر سنويا للتعرف على أسلوب الحياة واللعب وطريقة تفكير وتعامل نجوم الكرة العالمية مع مختلف التحديات ورأيهم في أهم القضايا التي تخص كرة القدم العالمية.

وانشغلت منصات ومواقع التواصل الاجتماعي بالأخبار والتعليقات على الحدث من الحسابات الرسمية وغير الرسمية في أكثر من 200 دولة حول العالم ومن بينها حسابات النجوم والأندية المشاركة والفائزة التي يزيد عدد متابعيها على مليار متابع على منصات انستغرام وتويتر وفيسبوك الذين تابعوا لقطات مصورة وأفلام عن الحدث السنوي..

النسخة السادسة عشرة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي التي حضرها سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، ومعالي مطر الطاير نائب رئيس المجلس، وعدد من الشخصيات الرياضية، حظيت باهتمام كبير من الصحافة المحلية والدولية حيث سلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء للحديث عن النجاح الكبير الذي حققه المؤتمر وعلى أهمية الجلسة الحوارية الأولى من نوعها التي افتتح بها الحدث وجمعت لأول مرة في العالم اثنين من أبرز المهاجمين في العالم حاليًا هما البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية في تسجيل الأهداف في البوندسليغا وحقق العديد من البطولات وحصد الألقاب العالمية كأفضل لاعب في العالم وأفضل لاعب في أوروبا، والفرنسي كيليان مبابي الذي يعد أهم مهاجم شاب في العالم حاليًا ويمثل الجيل الجديد من لاعبي كرة القدم العالميين والذي فاز مع المنتخب الفرنسي بكأس العالم 2018 وبطولة دوري الأمم الأوروبية في 2021 وحصد العديد من البطولات وحقق العديد من الألقاب العالمية.



وكان من أهم النقاط التي تم طرحها خلال الجلسة مناقشة طريقة اللعب الحديثة في كرة القدم وبناء الفريق الناجح وطريقة توظيف النجوم في التشكيل المناسب لتحقيق النجاح، وكذلك مقترح تنظيم كأس العالم كل عامين وأهم القضايا التي تواجه اللاعبين في كرة القدم حيث أكد كلا اللاعبين أن كرة القدم حاليا أصبح تحمل الكثير من التحديات البدنية التي تؤثر على أداء اللاعبين وحالتهم البدنية والذهنية حيث أن اللاعبين في الأندية والمنتخبات العالمية يلعبون أكثر من 60 مباراة في العام الواحد وبالتالي فيجب التفكير في عدم زيادة عدد المباريات بالشكل الذي يزيد من الأعباء البدنية والنفسية على اللاعبين .



وجدد قال مبابي: "أنا سعيد جدًا لتواجدي في دبي، واجتماعي مع نخبة من أهم اللاعبين في العالم من الأساطير الكبار والأسماء الكبيرة في كرة القدم، إنه إنجاز كبير لي للفوز بهذه الجائزة في دبي، فهي تمثل حافز كبير لتقديم المزيد، للحفاظ على المكانة التي وصلت إليها، فأنا أريد أن يسطر اسمي في التاريخ، وأنا متعطش لإحراز المزيد من الجوائز سنويًا، لذلك علي أن أتدرب كل يوم بجد أكبر فهناك العديد من اللاعبين الجيدين في العالم وإذا تكاسلت يومًا سيأخذ أحد ما مكاني".



في حين قال ليفاندوفيسكي في حسابه على انستغرام: إنه لمن دواعي سروري دائمًا أن أكون هنا في دبي وأن ألتقي بالعديد من الأصدقاء واللاعبين الرائعين. شكراً جزيلاً لكم على الجوائز، فهي قيّمة للغاية بالنسبة لي.. شكراً لجميع المعجبين الذين صوتوا لي. أود أن أهدي هذه الجوائز للرياضيين الشباب في جميع أنحاء العالم. تذكر أنه من أجل تحقيق النجاح، عليك أن تتعافى مرارًا وتكرارًا من إخفاقاتك وتواصل الكفاح من أجل أحلامك. مبروك لكل الفائزين! أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح للعام القادم 2022!

وزار نجم بايرن ميونيخ وقائد المنتخب البولندي مقر إكسبو دبي 2020، وتحدث لجمهور الحدث الأكبر في العالم الذين تجمعوا في ساحة الوصل قلب إكسبو واستمتعوا بزيارة النجم العالمي الكبير ومشاهدته وهو يتحدث عن سعادته بالحضور إلى دبي وزيارة إكسبو 2020 والفوز بالجائزة العالمية، كما التقط عدد كبير منهم صورًا مع نجمهم العالمي الكبير.



كما عبر العديد من نجوم الكرة العالمية الذين حضروا الفعالية كضيوف من داخل وخارج الدولة أو من الذين تم تكريمهم عن سعادتهم بحضور هذا الحدث السنوي الذي يعد فرصة للقاء مختلف الأطراف الفاعلة في كرة القدم العالمية من إداريين ولاعبين ومدربين واستعراض واقع ومستقبل كرة القدم العالمية، وكذلك الاحتفال باللاعبين المبدعين من أصحاب الإنجازات الذين نالوا شرف الفوز بهذه الجائزة.



ومن أهم وسائل الإعلام العالمية التي تناولت أخبار المؤتمر قناة سكاي سبورت الإيطالية، بي بي سي البريطانية، صحيفة وراديو ماركا، ذا صن البريطانية، فوتبول إيطاليا، قناة يوروسبورت، قناة إي اس بي إن، قناة فرانس 24، قناة تي ايه 3 السلوفاكية، تلفزيون تشانلز النيجيري، صحيفة سبورتنغ نيوز الأمريكية، ايه اس الإسبانية، ليكيب الفرنسية، صحيفة أبولا البرتغالية، موقع نادي برشلونة الرسمي، سي إن ايه السنغافوري، جوول، ياهو، إنسايدر سبورت، سبورتس الفرنسي، لو باريسيان الفرنسي، وغيرها الكثير من وسائل الإعلام من مختلف دول العالم.

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