طابع تذكاري لـ «رياضة الإمارات في 50 عاماً»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أعلنت «مجموعة بريد الإمارات» عن إطلاق الطابع البريدي التذكاري «رياضة الإمارات في 50 عاماً»، بالتعاون مع «الهيئة العامة للرياضة»، ويأتي الإصدار الجديد احتفاء بالصفحات المشرقة للرياضة الإماراتية على مدى 5 عقود، مع استعراض أبرز إنجازات الرياضيين الإماراتيين إقليميا وعالمياً.

وأكَّد عبد الله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات، أن الإصدار البريدي الجديد يأتي في إطار حرص المجموعة على الاحتفاء بالإنجازات والمكتسبات الوطنية التي تحققت منذ قيام الاتحاد، ودعم جهود الهيئة العامة للرياضة وإبراز أهمية الرياضة الإماراتية خلال الأعوام الخمسين الماضية، في ظل النهضة الحقيقية التي شهدتها بسواعد أبناء وبنات الوطن ، وقال: نسهم من خلال الإصدار الجديد في عرض أبرز قصص نجاح الرياضة الإماراتية مع احتفالنا باليوبيل الذهبي للدولة، فضلاً عن تشجيع جيل الشباب على تبني الرياضة كأسلوب حياة وتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية النوعية، بما يُرسخ المكانة الريادية للدولة ، بجانب تسخير الإصدارات البريدية التذكارية كأدواتٍ توثق الإسهامات الحضارية للدولة وتبرز دور الإمارات كقوة دافعة للجهود العالمية للتحول نحو مستقبلٍ أكثر ازدهاراً.

وثمن سعيد عبدالغفار ، أمين عام الهيئة العامة للرياضة، المبادرة الرائدة لـ «مجموعة بريد الإمارات» في ترسيخ تاريخ وإنجازات الدولة بأسلوب مميز، واعتبر أن إصدار الطابع التذكاري يعزز مكانة معرض تاريخ رياضة الإمارات في 50 عاماً ،والذي سيحظى بمشاركة محلية وعربية وعالمية تواكب قيمة الحدث الذي يقدم إرثاً رياضياً كبيراً مرتبطاً باحتفالات الدولة بعيد الاتحاد الخمسين ويبرز الوجه المشرق للدولة وجهودها على مدار 5 عقود في إثراء وتطوير الحركة الرياضية المحلية والعربية والعالمية بجانب توثيق تاريخ الرياضة الإماراتية.

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