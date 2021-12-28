«دبي البحري».. تميز محلي ودولي في 2021

المصدر: دبي- البيان الرياضي

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سجل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تميزاً كبيراً على الساحتين المحلية والدولية، من خلال النجاحات الكبيرة، التي صاحبت الفعاليات، التي نظمها والنتائج الباهرة في المناسبات الرياضية البحرية، التي شارك فيها لعام 2021، الذي يطوي آخر أيامه ولحظاته بعد أيام.

وتابع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مسيرته الرائعة، التي بدأت بالتأسيس عام 1988 كأول وجهة رياضية بحرية في الدولة، ومن ثم انطلق إلى العالمية مع بداية التسعينيات، حيث سعى مجلس إدارة النادي برئاسة أحمد سعيد بن مسحار لمواصلة النجاحات، التي رسمها الجيل الأول والمحافظة على المكانة المرقومة، التي يحتلها النادي كواحد من أهم وأفضل الصروح الرياضية البحرية في المنطقة والعالم.

واعتمد مجلس إدارة النادي في عام 2021 التوجه والخطة الاستراتيجية المحدثة «2021 - 2027» والهيكل التنظيمي الجديد، ليكون بمثابة بوصلة لتطوير العمل بالنادي، حيث تضمن أهدافاً عدة، أهمها تطوير منظومة الرياضات البحرية في إمارة دبي وزيادة الجماهيرية.

وتزامناً مع عام الخمسين واحتفالات الدولة باليوبيل الذهبي وكذلك الحدث العالمي الكبير «إكسبو 2020 دبي»، حصد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وللمرة الأولى جائزة أصحاب الإنجازات المميزة للموسم الرياضي لأفضل المؤسسات ضمن فئات الدورة الثامنة من نموذج دبي للتفوق الرياضي، وذلك لتنظيمه موسماً حافلاً ومتنوعاً واستمرار تنظيم الفعاليات، وفق الإجراءات الدقيقة الخاصة بالجائزة، وتنظيم سباق القفّال، الذي اختتم بنجاح كبير ورائع في الرابع من شهر يونيو الماضي بمشاركة ما يزيد على 100 سفينة.

ومن المستجدات التي طرأت في الموسم الرياضي خلال عام 2021 كانت الحلة الجديدة، التي أقيمت بها منافسات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، التي اختتمت مؤخراً بسباق أغلى البطولات كأس آل مكتوم في نسخة اليوبيل الفضي، حيث استحدث النادي وللمرة الأولى الشوط المفتوح ليجمع قوارب المؤسسات والأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أقيم السباق الأغلى، وللمرة الأولى أيضاً من شوطين اثنين.

وحققت باقي الفعاليات التي أقيمت منذ بداية العام النجاح المطلوب، ومن بينها الحدث العالمي الأبرز هذا العام ختام منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة «إكس كات».

وفي إطار جهوده الرامية لخدمة مختلف شرائح المجتمع، شارك النادي بالتعاون مع الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي وجامعة دبي في الحملة الوطنية «معاً لنتعافى» لرفع نسبة الوعى لدى أفراد المجتمع خلال فترة جائحة كورونا وحضهم على أخذ اللقاح.

نجاح عالمي

تألق فريق الفيكتوري للدراجات المائية في عام 2021، حيث واصل سيطرته على منافسات واقف جي بي 1 «المحترفين» محرزاً المركز الأول عن جدارة واستحقاق عبر المتسابق النمساوي كيفين رايتيرر قائد دراجة الفريق رقم 90، الذي صنع الحدث عندما توج بطلاً لهذه الفئة برصيد 144 نقطة، مهدياً اللقب العالمي الثالث لفيكتوري بعد عامي 2018 و2019، وقد شهدت المنافسات ظهور بطلنا سلمان العوضي على متن دراجة الفريق رقم 7، حيث أنهى موسمه الأول مع الفيكتوري في المركز الثامن عالمياً برصيد 68 نقطة في واقف جي بي 1.

تكريم

وقام مجلس دبي الرياضي بتكريم سبعة رواد رياضيين، ضمن فئات الدورة الثامنة من نموذج دبي للتفوق الرياضي، من بينهم نجما فريق الفيكتوري العالميين خلفان أحمد حارب، وعلي ناصر بالحبالة، اللذين رسما أجمل الملاحم في عالم السباقات البحرية، وتوجا مرات عدة ببطولات العالم في الفئة الأولى والثانية.

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