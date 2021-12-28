«آرام» تحلق بكأس اللقايا في مهرجان محمد بن زايد

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

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شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، منافسات اليوم الثالث لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن ومزاينة الإبل الذيد 2021 - 2022، كما شهد المنافسات الخاصة بفئة اللقايا، وقطعت معها نخب الأصائل مسافة 5 كلم، جمع غفير من محبي ومتابعي رياضة الأصائل، واستطاعت «آرام» لسالم راشد بن غدير الكتبي أن تكسب كأس اللقايا الأبكار المفتوح، بعد أن قطعت المسافة بزمن قدره 7:27:2، وفي الشوط الثاني والخاص بالجعدان كان الموعد مع «مهدي» لمسلم علي دري المنصوري، ليحرز البندقية والمركز الأول بزمن قدره 7:26:1، وجاءت بقية النتائج كالتالي في الشوط الثالث نجح «منحاف» لناصر محمد غنام الهاملي في الفوز، بزمن قدره 7:27:8، وكان الشوط الرابع من نصيب «شواهين» لسالم سعيد كاسب المسافري بتوقيت قدره 7:38:5، وذهب الشوط الخامس إلى «الحذر» لمحمد سلطان محمد العرياني بتوقيت بلغ 7:40:3، بينما تألق «لافي» لمحمد سالم بالهويمل العامري في الشوط السادس بزمن قدره 7:35:1، وكانت الكلمة في الشوط السابع لـ«نهب» لشاهر أحمد محمد البطحري بتوقيت قدره 7:36:7، بينما الشوط الثامن من نصيب «سكره» لمحمد سيف عتيق العميمي بزمن قدره 7:37:9، وفي الشوط التاسع تألق «مكناس» لعلي راشد مسلم العمري بزمن قدره 7:33:1، وفي الشوط العاشر ظهر «سطام» لسالم سعيد منانه الكتبي بزمن قدره 7:36:7، وفي الشوط 11 كان الكلمة لـ«جبارة» لعبدالله سالم سعد الفهيدة المري بزمن قدره 7:40:9، وتزينت «بينونة» لعتيق مطر حسن القبيسي بقلب الشوط الثاني عشر بزمن قدره 7:39:7، وفي الشوط 13 كان «علاج» لعيسى مبارك دعفوس المنصوري في الصدارة بتوقيت قدره 7:42:0، وفي الشوط 14 تميزت «رحيل» لعبدالله خلفان علي الرفيسة الكتبي بزمن قدره 7:40:1، وشهدت المنافسات مشاركة كبيرة لملاك الهجن، والذين توافدوا لميدان الذيد من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

صدارة

وتصدرت «تراحيب» لطارش علي بخيت المسافري مراحل الشوط الرئيسي الأول لفئة اللقايا، والتي أقيمت في الفترة الصباحية ضمن أشواط أبناء المنطقة، والتي ركضت من خلالها المطايا على مدار 4 كلم في ميدان الذيد، وقطعت «تراحيب» مسافة الشوط بزمن قدره 7:31:1، وفي الشوط الثاني كان الموعد مع «نهابة» لعلي سلطان علي الكتبي بعد وصولها في المركز الأول وبزمن قدره 7:32:0، وفي الشوط الثالث تقدم «مزاج» لعلي محمد سعيد الخاطري على منافسيه، محرزاً المركز الأول بزمن بلغ 7:37:0، وأهدى «متباهي» مالكه عبدالله حمد علي حمودة الكتبي ناموس آخر أشواط أبناء المنطقة بعد أن قطع المسافة بزمن قدره 7:29:1.

اليوم الرابع

وتنطلق اليوم منافسات اليوم الرابع لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لسباقات الهجن الذيد 2021 – 2022 وذلك بإقامة تحديات الإيذاع لمسافة 6 كلم، وخصصت اللجنة المنظمة 26 شوطاً منها 16 في الفترة الصباحية و10 للمسائية، وتبدأ الانطلاقة الصباحية مع أشواط أبناء المنطقة الأربعة، والتي خصصت لأبناء الميادين التي تستضيف المنافسات، ويحصل من خلالها الفائزون على جوائز نقدية قيمة، وفي الفترة المسائية و10 أشواط يتقدمها شوطا الرموز الأبكار والجعدان، ويكسب صاحب المركز الأول في شوط الإيذاع الأبكار على كأس+ مليون ونصف درهم، وفي الجعدان على بندقية+ مليون درهم، ويحصل بقية الفائزين بالأشواط الصباحية والمسائية على جوائز نقدية قيمة إلى صاحب المركز العاشر.

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