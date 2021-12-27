تفوق سعودي إماراتي في الاستعراض الرملي للسيارات بمهرجان ليوا الدولي " تل مرعب"

المصدر: وام

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حققت فعاليات الاستعراض الرملي للسيارات في مهرجان ليو الدولي "تل مرعب" نتائج متميزة وتفوقا ملحوظا على مدار يومين بمشاركة واسعة وصلت إلى 70 متسابقا في فئات البطولة الثلاثة. وقدم المغامرون فقرات مثيرة من الاستعراض الرملي محاولة للوصول لأفضل نتائج تمكنهم من صعود منصات التتويج.

وفي فئة 6 سلندر حل في المركز الأول السعودي عبد المحسن العبيدان بعد أن سجل 185 نقطة، في حين حل ثانيا حمد بن موسى البلوشي من الإمارات، وثالثا وليد محمد الدغيشم من السعودية.

وفي فئة 8 سلندر سيطر أبناء السعودية على المراكز الأولى أيضا بحلول علي بكر البكر في المركز الأول بـ197 نقطة، وفهد السديري ثانيا، وبندر الحميدان ثالثا، وفي فئة الهيلوكس أحرز أفضل استعراض الإماراتي خليف عبد الرحمن الخليف بـ 182 نقطة، وحل ثانيا أحمد بن علي من السعودية، وثالثا عمر العتيبي.

ووجه المشاركين من المملكة العربية السعودية الشكر إلى نادي ليوا الرياضي الذي وفر لهم أفضل ظروف لتحقيق أفضل مشاركة وحضور في البطولة.

وأكد المتسابق معاذ النفيسة أن ما شاهده بعينه من تنظيم احترافي للمهرجان وضع كل شيء في صورة مثالية، خاصة وأن منطقة الاستعراض الرملي والفعاليات ساهمت في تحقيق النجاح، وقال: "دائما ما تبهرنا اللجنة المنظمة بكل ما هو جديد، وبالتالي فإن المنافسات خرجت بشكل مثالي حفز كل المتسابقين على اخراج كل طاقاتهم".

وتتواصل غدا منافسات مهرجان ليوا الدولي "تل مرعب" لتدخل يومها الثالث عشر الذي سيشهد إقامة فعاليات "ليوا جيبرز"، حيث قامت اللجنة المنظمة بتفعيل المشاركة في "ليوا جيبرز" قبل عدة أيام على التطبيقات الإلكترونية إضافة إلى شرح الفعالية، وما ستضمه من أنشطة استكشافية للمنطقة، والمشي في خط سير محدد قامت اللجنة المنظمة بوضعه مسبقا.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى 31 من ديسمبر الجاري وسيكون آخر يومين هما موعد منافسات صعود السيارات لتل مرعب، وهو الحدث الأشهر على مستوى المهرجان، ويعد تل مرعب الرملي واحدا من أعلى الكثاب الرملية في العالم حيث يزيد ارتفاعه عن الأرض عن 300 متر، بدرجة ميلان 50 درجة نحو الأعلى، ما يجعله المقصد الأول لمحبي رياضات السيارات، وتعطي محاولة صعود التل في نهاية الأسبوع الفرصة لمحبي وعشاق التحدي للبروز والتفوق في هذا المضمار.

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