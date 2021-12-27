مهرة يتوج بطلاً لبولو الحبتور

المصدر: دبي- فائز بجبوج

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في مباراة دراماتيكية جمعت بين فريقي مهرة وبن دري، توقفت في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثالث، حينما سقط راشد بن دري من على صهوة حصانه بعد احتكاكه مع أحد منافسيه، ليتوقف اللعب عند النتيجة ثلاثة أهداف لكل منهما، وكأن العين أصابت فريق بن دري الذي ظل لنحو أكثر من شهرين محافظاً على مستواه وحاصداً للبطولات، التي أثمرت عن الفوز بثلاثة ألقاب تباعاً، ولم يستأنف اللعب فيما بعد بسبب عدم مقدرة فريق بن دري على مواصلة اللعب ليعلن الحكم فوز فريق مهرة بكأس البطولة الشهرية لنادي الحبتور للبولو والفروسية.

صراع الأشواط

كان فريق بن دري قد استهل المباراة بتقدمه بهدف ومع نهاية الشوط أدرك فريق مهرة التعادل ومع بداية الشوط الثاني تقدم مهرة بهدف سريع ومباغت ثم تعادل مهرة في نهاية الشوط، وعاد فريق مهرة بالتقدم في الشوط الثاني ثم تعادل بن دري وكأنها لعبة الكراسي الموسيقية وقبل نصف دقيقة من نهاية الشوط الثالث يتوقف اللعب إثر إصابة راشد بن دري ويعلن فوز مهرة بكأس البطولة.

الختام والتتويج

عقب المباراة النهائية قام فيليب دامات مدير فندق نادي ومنتجع الحبتور، بتكريم فريق مهرة البطل وفريق بن دري الوصيف وفريق لامار الفائز بمباراة الترضية ونال لاعب بن دري سانشيز لقب أفضل لاعب وفاز المهر اولجا صن لراشد الحبتور بلقب أفضل خيل.

فوز صعب

كانت مباراة الترضية التي سبقت المباراة النهائية قد انتهت لصالح فريق لامار الذي انتزع فوزاً كان بعيد المنال بستة أهداف ونصف مقابل ستة أهداف، حيث تقدم ساريسا بثلاثية نظيفة في الشوط الأول «نصف جول الهانديكاب» وفي الشوط الثاني يضيف ساريسا هدفاً رابعاً، فيما يسجل فريق لامار هدفين، ويشهد الشوط الثالث هدفاً واحداً لفريق ساريسا ليرفع رصيده إلى خمسة أهداف مقابل هدفين ونصف.

ويحسم فريق لامار الشوط الرابع بإحرازه أربعة أهداف متتالية بينما لم ينجح فريق ساريسا إلا في تسجيل هدف واحد لتنتهي المباراة بفوز لامار بالنصف نقطة.

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