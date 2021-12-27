الشارقة يقترب من نهائي اليد

المصدر: دبي-فائز بجبوج

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أصبح الفريق الأول لكرة اليد بنادي الشارقة على بعد خطوة من حجز مقعده في الدور النهائي لبطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة اليد، الذي ينطلق 14 يناير المقبل.. جاء ذلك بعد أن رفع رصيده إلى 6 نقاط منحته صدارة مجموعته الثانية في الدور التمهيدي للبطولة، عقب فوزه على مضيفه فريق مليحة 26/22، وكان الفريق الشرقاوي قد حقق فوزاً عريضاً على الوصل 32/26 في الجولة الأولى للبطولة، ويتطلع للفوز على فريق شباب الأهلي في الجولة الثالثة والأخيرة للدور التمهيدي، المقرر إقامتها الجمعة المقبل، ليتصدر مجموعته ويضمن مقعده في الدور النهائي للبطولة بالعلامة الكاملة.

في الجولة نفسها، نجح شباب الأهلي بعقر داره في تجاوز عقبة الوصل بفوز لم يكن سهلاً 30/27، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط منحته الوصافة بفارق الأهداف عن مليحة الثالث، وتوقف رصيد الوصل عند نقطتين وبالمركز الرابع وفقد فرصة اللعب بين الكبار في الدور النهائي للبطولة.

يذكر أن مباريات البطولة يغيب عنها لاعبو المنتخب الوطني الذي يستعد حالياً للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة بالكويت والبطولة الآسيوية العشرين بالسعودية خلال يناير 2022.

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