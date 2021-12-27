«فزاع للصيد بالصقور» تنطلق غداً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تنطلق غداً منافسات بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسية «التلواح»، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية بدبي، وتعد مقصداً لنخبة الصقارين الباحثين عن التفوق في الأشواط القوية التي يشهدها الحدث سنوياً من حيث المشاركة القياسية والجوائز المالية ذات القيمة الكبيرة المخصصة لأصحاب المراكز الأولى.

وستكون هذه البطولة الأولى في موسم بطولات الصيد بالصقور التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، حيث سيليها بطولة «فخر الأجيال» التي تقام بالفترة من 30 يناير إلى 16 فبراير المقبلين.

حرص

ورحب راشد الخاصوني، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بجميع المشاركين في بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسية «التلواح»، مؤكداً حرص المركز على توفير جميع الاحتياجات اللازمة لهم في الخيمة الذكية للبطولة، والسعي إلى تطبيق جميع المعايير التي تضمن صحة وسلامة الجميع في الحدث بوصفه الأولوية. وقال: سعينا إلى وضع برنامج المنافسات بما يضمن قوة التنافس والأداء الذي نتطلع له سنوياً في هذا الملتقى الذي يتخطى حسابات الفوز فقط، ولكنه تجمع لأبناء الوطن للاحتفال بهذا الإرث الشعبي الذي نتناقله بكل فخر بين الأجيال المتعاقبة. واعتبر الخاصوني أن حجم المشاركة بأعداد كبيرة، نابع من الثقة التي يوليها الصقارون للمركز في تنظيم هذه البطولة وغيرها.

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